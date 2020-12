Nicusor Dan: Problemele din termoficare se datoreaza 70% Gabrielei Firea si 30% lui Sorin Oprescu

"Problema cu apa calda si caldura din Bucuresti se datoreaza in proportie de 70% Gabrielei Firea si in proportie de 30% lui Sorin Oprescu", a aratat Nicusor Dan, intr-o declaratie acordata presei.El a mentionat ca, inca din timpul campaniei electorale, a anuntat ca la nivelul Municipiului Bucuresti se vor inregistra "sute de avarii" si ca autoritatile vor interveni pentru a le remedia cat mai rapid."Ce am spus in campania electorala si repet acum este ca facem tot ce tine de noi ca sa intervenim in timpul cel mai util posibil la a remedia avarii. Si, mai mult decat atat, am rezolvat niste chestiuni pe termen mediu. In sensul ca am obtinut cei 300 de milioane care erau disponibili inca din 2016 pentru reparatia retelei de transport, am obtinut alte 200 de milioane de euro, am facut - dupa multe intalniri cu ministrul Economiei si ministrul Finantelor - am facut acea intelegere prin care am reusit sa scoatem Elcen din insolventa si astfel sa poata sa ia 370 de milioane de euro, bani pentru modernizarea CET-urilor. Acestea sunt lucruri care au putut sa fie facute in aceste sase saptamani si care o sa fie implementate in doi-trei ani. Pentru ce o sa fie in iarna asta, din pacate, nu putem decat sa intervenim la avarii si o facem cat putem mai bine", a precizat edilul general.