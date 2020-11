Nicusor Dan promite ca nu se va mai construi pe spatiile verzi din Capitala

Decizia primarului vine dupa ce a descoperit ca un functionar de la primarie a dat un aviz de defrisare chiar in mandatul sau. Este un teren aflat langa celebra copie in miniatura a gradinilor Versailles, din Kiseleff, care a fost distrusa intre timp.Asa numita copie in miniatura a gradinilor de la Versailles din zona Kiseleff a fost demolata in 2015. Proprietarul terenului a decis ca in locul gradinii cu bazin sa construiasca blocuri. Nicusor Dan, pe atunci presedintele Asociatiei Salvati Bucurestiul, s-a opus proiectului, iar litigiul este inca in instanta Proprietarul vrea si sa taie 22 de copaci de pe un teren din imediata apropiere a fostei gradini, sustinand ca ar fi un pericol pentru trecatori si masini. Avizul de defrisare a fost dat chiar in mandatul de primar al lui Nicusor Dan. Acesta spune ca a aflat intamplator si a decis suspendarea lui. Pentru a nu se repeta povestea, a cerut pe viitor sa i se prezinte la semnat fiecare aviz de defrisare."Terenul nu figureaza ca spatiu verde amenajat, niciodata nu se va construi, este punctul de vedere pe care l-am avut cand eram presedintele Asociatiei Salvati Bucurestiul, este punctul de vedere ca primar. Interesul public este ca sa nu se construiasca pe spatii verzi. Daca administratia anterioara a emis autorizatii de construire pe spatii verzi, eu nu o sa apar acest punct de vedere", a precizat Nicusor Dan.Noul primar sustine ca a decis sa suspende si decizia de demolare a unor cladiri istorice din Stirbei Voda 132, semnata de fosta administratie. "Am dispus un control la directia de urbanism si persoane cu care lucrez. Va incepe cu autorizatiile care au fost constatate nelegale de instanta, o sa vedem care sunt persoanele care au intocmit acele autorizatii nelegale, o sa vedem daca sunt multe sau putine, daca a fost neglijenta si o sa luam masurile interne . Multe din autorizatiile de constructie emise de directia de urbanism din primarie sunt nelegale. Peste zece la suta. Nu se va demola fara aviz cladiri importante din zona protejata si mai ales nu se va construi in spatiile verzi, asta este o promisiune", completeaza primarul Capitalei.