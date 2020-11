Nicusor Dan renunta la o parte din politistii care pazeau Primaria si ii trimite in teren: "Este nepotrivit ca o Primarie sa fie pazita ca o cetate"

Primarul general a dispus ca personalul care asigura paza Primariei sa fie redus de la 27 la 10 persoane. Totodata, acesta a renuntat la paza asigurata pe palierul unde se afla biroul primarului, inclusiv la paza din fata biroului sau, pentru care erau repartizati cinci politisti locali, zilnic."Este nepotrivit ca o Primarie, unde cetatenii trebuie sa aiba acces pentru rezolvarea problemelor curente, sa fie pazita ca o cetate. Am promis ca voi folosi personalul din institutiile aflate in subordinea Primariei la activitati cu adevarat utile bucurestenilor. De acum, 20 de politisti locali vor fi pe teren, impreuna cu personalul de la Garda de Mediu. Sunt convins ca vor face o treaba excelenta si isi vor putea indeplini misiunea de a asigura o viata mai buna cetatenilor. Eu, personal, nu am nevoie de paza la usa, iar Primaria nu trebuie sa fie o fortareata, ci o institutie deschisa, cu activitate transparenta", a precizat Nicusor Dan.Acesta a avut o intalnire de lucru cu directorul general al Politiei Locale Bucuresti, pentru eficientizarea activitatii acestei institutii din subordinea Primariei Generale.In cadrul intrevederii, s-a discutat despre operationalizarea sprijinului pe care Primaria Municipiului Bucuresti il acorda Garzii de Mediu in combaterea incalcarilor de mediu din Capitala. In acest scop, 20 de politisti locali vor incepe foarte curand sa participe la actiuni din teren, in patrule mixte cu personalul Garzii de Mediu, pentru a depista si sanctiona incalcarea legislatiei din acest domeniu. Aceasta contributie a administratiei locale bucurestene la activitatile Garzii de Mediu a fost agreata la intalnirea pe care primarul Nicusor Dan a avut-o cu ministrul Mediului, in urma cu doua saptamani.CITESTE SI: