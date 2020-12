Nicusor Dan: Reprezentanti ai ONG-urilor vor evalua conditiile din centrele sociale

"Facem echipa cu organizatiile non-guvernamentale, pentru a asigura oamenilor fara adapost conditii decente de cazare si strictul necesar pentru perioada urmatoare. La sfarsitul lunii noiembrie, am avut o intalnire cu reprezentantii mai multor ONG-uri implicate in sustinerea persoanelor fara adapost. Am stabilit atunci ca vom colabora pentru a identifica cele mai bune si mai rapide masuri, pentru a avea grija de aceste persoane. Astazi, am finalizat demersurile pentru ca membri ai acestor organizatii sa aiba acces in locatiile unde sunt gazduite aceste persoane. Ei vor evalua, pe baza unei metodologii propuse in prealabil, conditiile din centrele sociale. Cei aflati in aceasta situatie dificila trebuie sa treaca cu bine peste perioada rece a anului si e nevoie sa beneficieze de masuri de preventie impotriva raspandirii COVID-19", a scris edilul general pe Facebook El a mentionat ca dupa finalizarea etapei de evaluare, va anunta masurile care se impun.Nicusor Dan a adaugat ca isi mentine decizia ca persoanele care au nevoie sa poata folosi spatiile AFI si nimeni sa nu fie evacuat, cel putin pana in luna aprilie.