Nicusor Dan: Salariul unui director din Primaria Capitalei este de aproximativ 2700 de euro net

"In Primaria generala, salariul unui director este de aproximativ 2700 de euro net. Vreau sa va spun ca am vrut sa aduc un director pe zona de investitii, care nu a venit la banii astia. El, in privat, castiga 7000-8000", a declarat primarul general in emisiunea Insider Politic, difuzata duminica de Prima Tv.Intrebat daca printre cei cu functii de conducere se afla oameni care au obtinut posturile datorita faptului ca au avut sustinere politica, Dan a anuntat ca va face o analiza cu privire la acest aspect, insa a subliniat ca nu a facut din acest lucru o prioritate, intrucat a avut ca prioritate mentinerea institutiei pentru a nu intra in incapacitate de plata din cauza datoriilor curente ale Primariei Generale, care erau de 3 miliarde de lei la momentul la care a preluat mandatul, de o mie de ori mai mult decat suma de 3 milioane de lei existenta in conturile primariei.In ceea ce priveste salariile directorilor din companiile municipale, edilul a declarat ca unii dintre ei "castiga si mai mult" decat directorii din Primaria Generala. Nicusor Dan a precizat ca nu este intersat de candidature la Presedintie si ca vizeaza obtinerea unui nou mandat de primar general al municipiului Bucuresti . "Imi doresc inca un mandat de primar pentru ca problemele sunt, pe de o parte, mari, netratate sistematic de ani de zile si, pe de alta parte, anumite proiecte dureaza patru-cinci ani sa le implementezi", isi explica Dan intentiile.