Care sunt șansele ca Nicușor Dan să se înscrie în PNL. ”Ar fi compromisul suprem”

De ce a susținut-o Nicușor Dan pe Violeta Alexandru

Situație complicată pentru Nicușor Dan

Care sunt șansele ca Nicușor Dan să se înscrie în PNL

Adrian Zăbavă, analist politic, a declarat pentru Ziare.com că primarul Capitalei ar face această mișcare doar în situația în care ”va fi cu cuțitul la os” și că ar reprezenta ”compromisul suprem pentru a reintra în grațiile PNL”.Doi candidați s-au bătut pentru șefia PNL București, Violeta Alexandru, susținută de Ludovic Orban , și Ciprian Ciucu , susținut de tabăra Florin Cîțu, cel din urmă ieșind învingător.Înainte de aflarea rezultatelor, Nicușor Dan și-a exprimat susținerea pentru Violeta Alexandru, căreia i-a mulțumit pentru colaborare, menționând că ”speră să o continue”.”Vreau să îi mulţumesc Violetei Alexandru pentru colaborarea pe care am avut-o şi pe care sper să o continuăm. Vreau să spun despre ea, aşa cum ştim cu toţii, că este o profesionistă în administraţie”, a declarat Nicușor Dan sâmbătă, 24 iulie. Adrian Zăbavă susține că mișcarea a fost una ”destul de riscantă”, dar că probabil Nicușor Dan a fost nevoit să facă acest lucru din cauza ”relației privilegiate cu Ludovic Orban ”.”Miza pentru Nicușor Dan a fost una extrem de importantă în privința alegerilor interne la PNL București. S-a dovedit că ce a ales el a fost destul de riscant pentru că, probabil forțat de relația privilegiată cu Ludovic Orban și de faptul că susținerea acestuia l-a adus în poziția de a fi candidat al PNL și al USR -PLUS, acest lucru l-a făcut să fie nevoit să o susțină public pe Violeta Alexandru, riscând foarte mult relația cu cealaltă tabără a PNL.Lucru care s-a văzut atât în ziua alegerilor interne, cât și acum, prin declarațiile lui Florin Cîțu”, explică Adrian Zăbavă.Analistul politic mai spune că nu crede că vor mai exista schimbări majore în relația dintre Nicușor Dan și PNL, dar că lucrurile se vor schimba după ce va fi ales noul lider al PNL.Adrian Zăbavă mai spune că situația va fi una complicată pentru Nicușor Dan în cazul în care Florin Cîțu va câștiga șefia PNL deoarece susținerea pe care a arătat-o primarul Capitalei pentru Ludovic Orban ”nu va fi trecută cu vederea”.”După, într-adevăr, situația devine complicată pentru Nicușor Dan pentru că USR -PLUS, în momentul de față, nu este un partener susținător al lui Nicușor Dan, relația fiind extrem de rece. Singura susținere politică venea dinspre PNL, iar dacă conducerea PNL se va schimba sigur că susținerea lui Nicușor Dan pentru tabăra Orban nu va fi trecută cu vederea de Florin Cîțu. Nicușor Dan va trebui să facă un compromis foarte mare, sau mai multe, pentru a reintra în grațiile noii conduceri a PNL”, spune Adrian Zăbavă.Adrian Zăbavă susține că ar fi un compromis din partea lui Nicușor Dan să se înscrie în PNL și că nu ar face acest lucru decât ”dacă ar fi cu cuțitul la os în perspectiva următoarelor alegeri”. Totuși, nu se așteaptă să o facă prea curând.”Acest compromis poate fi înscrierea în PNL, dar cred că actualul primar nu va face acest gest decât în situația în care va fi cu cuțitul la os în perspectiva următoarelor alegeri.Deci nu mă aștept ca Nicușor Dan să intre în PNL în următoarele luni sau în următorul an pentru că ar fi prea devreme.Nicușor Dan nu pare un politician care să ia hotărâri de genul acesta, pare mai mult un matematician care încearcă să își calculeze pașii politici, de multe ori i-a ieșit, sau cel puțin în ceea ce privește funcția de primar general. Compromisul suprem pentru a reintra în grațiile PNL ar fi cu siguranță intrarea în partid, însă nu cred că acest lucru se va întâmpla prea curând, dacă se va întâmpla vreodată”, concluzionează Adrian Zăbavă.