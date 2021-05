Nicusor Dan anunta intalnirea cu liderii din Bucuresti ai coalitiei pentru a deblocarea bugetului. "Nu sunt foarte multe variante la dispozitie"

La intalnire vor participa Vlad Voiculescu , Cosmin Smighelschi, Horia Tomescu ( USR PLUS), Violeta Alexandru , Stelian Bujduveanu, Diana Mardarovici ( PNL ), dar si Sebastian Moise si Andrei Ionescu (PMP), arata niste surse politice citate de News.roIntalnirea liderilor politici va avea loc online."Am agreat pentru astazi la ora 19.00 un nou dialog cu liderii Coalitiei din Bucuresti, pentru finalizarea, cat mai urgent, a votului pe buget. Am incredere ca interesele bucurestenilor si ratiunea vor avea intaietate. Vom discuta strict de buget" , a scris, miercuri, pe Facebook , primarul general.Nicosor Dan afirma ca nu sunt foarte multe variante la dispozitie."Trebuie sa reparam din mers un buget construit ani de zile in mod voit eronat, iar asta se face cu inteligenta si cu tact, fara a afecta functionarea serviciilor publice", a mai scris primarul general.Proiectul bugetului Capitalei a fost respins, miercuri, in sedinta Consiliului General, inregistrandu-se 17 voturi "pentru", 22 "impotriva" si 14 abtineri.