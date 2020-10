Nicusor Dan: Se pare ca datoria curenta a Primariei Capitalei este undeva la 4 miliarde lei. Sa vedem care e esalonarea platilor, astfel incat sa mentinem corabia la suprafata

"Primul lucru este sa vedem care e esalonarea platilor, astfel incat sa mentinem corabia la suprafata si pe urma sa dam drumul la investitii", a explica Dan. La randul sau, premierul Ludovic Orban a afirmat ca printre prioritati ar fi si formarea echipei la nivelul PMB, plus reorganizare, "pentru ca acum este o bulibaseala"."Trebuie sa incepem cu finantele. Exact ca intr-o familie, trebuie sa stii pe ce te bazezi. Din pacate, la sfarsitul lui 2018 datoriile curente ale PMB erau de 3 miliarde de lei. Se pare ca, primaria nu e transparenta si nu stim nu stim exact cifrele, datoria curenta e undeva la 4 miliarde lei.Primul lucru este sa vedem care e esalonarea platilor, astfel incat sa mentinem corabia la suprafata si pe urma sa dam drumul la investitii si sa avem cat mai repede bani europeni pentru ele. Si sa ii completam cu alte surse, cu imprumuturi care sa fie garantate si va fi o colaborare intre Primarie si Guvern, cum spunea domnul premier ", a declarat Nicusor Dan, duminica seara la Romania Tv.Totodata, premierul a precizat ca trebuie reorganizata Primaria Capitalei, atunci cand va fi formata echipa de conducere, pentru ca in momentul de fata Gabriela Firea a lasat "o bulibaseala" acolo."Formarea echipei intotdeauna si in formarea echipei cuprind si reorganizari, pentru ca acum e o bulibaseala. Ai 2-3 companii care se ocupa de spatii verzi-parcuri, dar ai si companie care se ocupa de asta. In formarea echipei e vorba si de realizarea structurii administrative a Bucurestiului, pentru ca cee ace este azi e o bulibaseala.E ceva acolo, o bulibaseala generalizata, se calca pe bataturi. Graba este sa vedem ce se mai poate obtine pe fonduri europene si de aceea mergem, eu si Nicusor Dan, maine la Ministerul Fondurilor Europene ca sa vedem daca Bucurestiul mai poate obtine fonduri europene pe care trebuia sa ii acceseze din 2015 incoace, nu pe final de exercitiu bugetar. Trebuie o abordare cu viziune strategica si facuta o etapizare, dar ce trebuie facut exact este sa vedem pec e resurse financiare ne putem bizui", a completat Ludovic Orban, la Romania Tv.