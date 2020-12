Primarul Nicusor Dan: Pun la dispozitie documentele solicitate de politie in dosarul constructiilor ilegale

Perchezitiile au avut loc in contextul in care au fost formulate o serie de acuzatii oficiale impotriva unor angajati ai Primariei Municipiului Bucuresti cu privire la diverse autorizatii de construire in Capitala, acordate in anii trecuti.In legatura cu aceste perchezitii, primarul general Nicusor Dan precizeaza:"Exista cooperarea deplina a Primariei Capitalei pentru punerea la dispozitie a tuturor documentelor solicitate de catre politisti. Nicio persoana dintre cele cercetate nu va fi acoperita, indiferent de functia ocupata. Am semnalat in mai multe randuri ca, in perioada precedentei administratii, s-au petrecut ilegalitati in Primaria Capitalei. Personal, ma bucur ca exista astfel de verificari in probleme despre care vorbesc si pe care le semnalez de ani de zile".11 perchezitii au avut loc miercuri in Bucuresti si in Ilfov in legatura cu construirea unor imobile cu destinatia de locuinte in zona Chitila - Bucurestii Noi.Surse din ancheta au afirmat ca in dosar sunt vizate inclusiv Directia Generala de urbanism si amenajarea teritoriului si Serviciul de autorizari din Primaria Generala, acuzatiile fiind de incalcare a Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, fals material in inscrisuri oficiale, favorizarea faptuitorului, sustragerea sau distrugerea de probe ori inscrisuri, uz de fals, fals intelectual, instigare la fals material in inscrisuri oficiale, instigare la fals intelectual, instigare la sustragere sau distrugere de probe sau inscrisuri.Citeste si: