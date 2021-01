Nicusor Dan: Stiam ca bugetul Primariei a fost gestionat prost de administratia anterioara, dar lucrurile pe care le descoperim sunt peste orice imaginatie

"Concluzia zilei de astazi nu difera cu mult fata de altele. Stiam ca bugetul Primariei a fost gestionat prost de administratia anterioara, care a ales sa arunce banii pe distractie si mai putin pe investitii corecte si necesare pentru oameni, dar lucrurile pe care le descoperim in fiecare zi sunt peste orice imaginatie. Imediat ce terminam dezbaterile, adica lunea viitoare, vom da o prima forma bugetului.Ceea ce pot deja spune este ca multe dintre cheltuielile inutile de pana acum nu se vor regasi in noul buget. Punem stop risipei si dramuim banii si aducem fonduri europene pentru ceea ce are cu adevarat nevoie Bucurestiul. Poate ca rezultatele nu se vor vedea imediat, in cateva zile sau cateva luni. Insa, cu siguranta, in acest mandat, vom reusi sa reparam multe din stricaciunile celor care au distrus orasul si vom reusi sa facem proiecte importante pentru Capitala", a scris edilul general, pe Facebook El a mentionat ca la dezbateri au participat directorii institutiilor de cultura si spectacol din subordinea Primariei, precum si cei de la conducerea Administratiei Fondului Imobiliar, a Politiei Locale, reprezentantii Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor, ai Gradinii Zoologice si ai Centrelor pentru Tineret si Seniori.De asemenea, conform unui comunicat PMB, la intalniri au fost prezenti si viceprimarii Capitalei, Stelian Bujduveanu si Horia Tomescu, precum si consilieri municipali din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti Au mai participat reprezentanti ai unor organizatii non-guvernamentale, precum Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire, Active Watch, ARCEN, Grupul de Initiativa Civica Cismigiu, EDIT, Asociatia Culturala pentru Educatie prin Arta, Nod Makerspace, BASAR, Funky Citizen.Citeste si: