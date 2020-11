Nicusor Dan anunta ca pretul gigacaloriei nu va creste iarna aceasta

"Subventia o sa continue sa fie platita in Bucuresti si, mai mult decat atat, o sa fie platita la timp, ca sa nu mai ajungem in mecanismul asta prin care se acumuleaza datorii si Termoenergetica sau ELCEN risca insolventa. Si va spun si motivul pentru care subventia trebuie sa fie platita in continuare: nu poti sa pui oamenii sa plateasca niste pierderi pe care tu, ca furnizor, le produci. Deci, in momentul acesta, pretul real al gigacaloriei este asa de mare pentru ca nu s-au facut la timp investitiile in reteaua de distributie a agentului termic", a declarat Nicusor Dan intr-o conferinta de presa sustinuta la Ministerul Finantelor Publice alaturi de ministrul Florin Citu CITESTE SI: Nicusor Dan a suspendat un functionar care a dat aviz de defrisare pentru gradina unei case din centrul Capitalei. Cazul Kiseleff 45