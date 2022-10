Nicusor Dan: Sunt in discutii cu mai multi oameni pentru a-i sustine la parlamentare

Fostul candidat la Primaria Capitalei si presedinte al Asociatiei Salvati Bucurestiul, Nicusor Dan, vrea sa sustina candidati independenti pentru alegerile parlamentare din decembrie.

"La algerile parlamentare din toamna as sustine numai adevarati independenti, astfel incat sa existe un semnal pentru partidele politice", a declarat Nicusor Dan, pentru Ziare.com.

Initial, Nicusor Dan a luat in calcul posibilitatea sustinerii catorva sute de candidati independenti, stiind de la inceput ca acestia nu vor castiga. Insa a renuntat la idee, pentru ca mai e putin pana la alegeri dar si din cauza lipsei banilor.

"Exista doua posibilitati: fie sa mergi cu foarte multi independenti, doua sau trei sute, care sa candideze in diferite colegii, stiind de la inceput ca vor lua 1-2 la suta, pentru ca nu au notorietate si nici mijloace financiare. Solutia aceasta nu este insa fezabila pentru ca trebuie pregatita din timp si multi candidati nu au mijloacele materiale necesare.

Fiecare candidat trebuie sa depuna o garantie de 1.000 de euro care ii recupereaza numai daca aduna 20 la suta din voturi. Noi nu avem 300.000 de euro pentru a face acest efort", a precizat Nicusor Dan.

Cealalta varianta, aleasa de acesta, este sustinerea unui numar mic de personalitati, care sa aiba sanse de castig.

"Varianta celalalta ar fi sa mergi cu un numar mic de personalitati, care sa se bata de la egal la egal in colegiile lor. Putem sa ne folosim de structura de voluntari formata in timpul campaniei mele electorale. Sunt in discutii cu mai multi oameni, pentru a-i sustine la alegerile parlamentare.

Este posibil sa sustin doi oameni in Bucuresti si doi in provincie, asa cum este posibil sa nu sustin pe nimeni. Oamenii cu care sunt in discutii acum sunt foarte buni in meseria lor, sunt absorbiti cumva in responsabilitatile pe care le au.

Pe 30 octombrie trebuie depuse candidaturile, cu cele 3.000 de semnaturi necesare pentru candidati independenti", ne-a declarat ONG-istul.

Intrebat de ce nu prea exista candidati independenti la parlamentare, Nicusor Dan a explicat ca este vorba despre un mecanism de protectie al partidelor politice.

"Avem de-a face cu un mecanism de protectie al partidelor politice, la toate nivelurile. Trebuie sa ai foarte multe resurse si trebuie sa obtii mai multe voturi decat un reprezentant sustinut de un partid.

Daca vorbim despre parlamentarele care urmeaza, un reprezentant trebuie sa ia 50 la suta din voturi ca sa castige un colegiu. Chiar daca iese pe primul loc in colegiul lui, nu ia mandatul daca nu obtine 50 la suta din voturi", a declarat Nicusor Dan.

Dupa alegeri, acesta intentioneaza sa lanseze o dezbatere in care societatea civila sa se implice in modificarea intregului pachet de legi electorale.

"Probabil ca dupa alegeri va urma o dezbatere in care societatea civila sa se canalizeze pe intregul pachet al legii electorale", ne-a spus Nicusor Dan.

