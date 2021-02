Nicusor Dan sustine ca este "extrem de putin probabila" preluarea Metrorex de catre PMB: Nu au existat discutii oficiale asupra acestui aspect

"Nu au existat discutii oficiale asupra acestui aspect. Nu vreau sa ma hazardez in a da un raspuns la aceasta chestiune. Pentru moment, Metrorex este la Ministerul Transporturilor si nu au existat solicitari oficiale nici din partea Ministerului catre Primarie, nici din partea Primariei catre Minister", a afirmat Nicusor Dan, intrebat marti despre o posibila preluare a Metrorex de catre Primaria Capitalei si in ce conditii s-ar putea intampla acest lucru.Chestionat daca si-ar dori asta, Dan a raspuns: "Nu am facut analiza, pentru ca este o ipoteza extrem de putin probabila"."Ceea ce eu imi doresc si ceea ce o sa reusim sunt convins foarte curand este sa uniformizam sistemul de taxare si atunci important este pentru beneficiarul serviciului de transport public, e mai putin important pentru el cine administreaza efectiv serviciul. Important este sa poti sa mergi cu acelasi bilet, sa schimbi de doua sau de trei ori", a completat edilul general.