Nicusor Dan sustine ca proiectul privind stimularea financiara a donatorilor de sange si plasma e ilegal si va fi stopat

"In primul rand acele proiecte care sunt ilegale vor inceta. Proiectul privind stimulentul pentru donarea de plasma este ilegal, pentru ca si in Romania si in Uniunea Europeana, sa-i stimulezi financiar pe cei care doneaza sange este ilegal. De ce este aceasta politica? Pentru ca incurajezi astfel oameni care nu sunt neaparat sinceri si pot sa-i puna in pericol pe cei carora le doneaza sange. Din acest motiv, acest program va fi stopat si bineinteles vom incerca sa stimulam oamenii sa doneze gratuit sange, plasma pentru vindecarea altor oameni", a spus Nicusor Dan, inaintea unei intalniri cu ministrul Finantelor.Intrebat daca subventiile vor fi taiate, el a raspuns: "Nu. Oriunde in lumea civilizata exista o subventie pentru transportul public pentru ca asta duce la o reducerea poluarii. In ceea ce priveste subventia pentru termie, nu poti pune oamenii sa plateasca pierderile pe care tu singur, ca autoritate publica, le faci in retea"