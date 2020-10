Nicusor Dan: Trebuie sa impunem, in Bucuresti, colectarea selectiva a deseurilor

"In ceea ce priveste deseurile sunt lucruri pe care trebuie sa le facem pe termen scurt. Si asta trebuie, in primul rand, cu directiile de mediu din Politia Locala si cu statiile de monitorizare si cu laboratorul nostru mobil al Primariei, sa identificam locurile in care se depoziteaza ilegal gunoi in Bucuresti si Ilfov. De multe ori la aceste gropi de gunoi se produc incendii, cele mai multe voite si cu consecinte pentru aerul din Bucuresti. Deci asta e un lucru pe care trebuie sa il facem foarte repede si la fel un lucru pe care trebuie sa il facem cat mai repede, sa discutam cu operatorii de salubritate astfel incat sa avem o spalare periodica a strazilor, ceea ce este extrem de posibil pentru o capitala europeana cum este Bucuresti", a declarat Nicusor Dan la Realitatea Plus.Intrebat daca s-a gandit la un program de educare a cetatenilor, Nicusor Dan a declarat ca exista legislatie pentru cei care arunca pe jos chistoace de tigari sau alte gunoaie."Exista sanctiune prevazuta de legislatia nationala si de legislatia locala a Bucurestiului pentru acest gen de actiune, exista si un organ care trebuie sa o constate, care se numeste Politia Locala. O sa veghem ca acest lucru sa se intample din momentul asta. Pentru ca din nou ma intorc la cuvantul comunitate. Suntem toti o comunitate si respectul fata de comunitate insemana inclusiv respectul fata de spatiul public. Nimeni nu arunca chistocul de tigara la el in casa, pe parchet. E momentul in care trebuie sa invatam cu totii ca spatiul public este al nostru, al tuturor si in momentu in care unul dintre noi arunca chistocul de tigara sau coaja de banana, sau stiu eu ce pe domeniul public, inseamna ca trebuie sanctionat pentru binele comunitatii. O sa fiu foarte ferm in aceasta privinta" a declarat Nicusor Dan.Primarul ales al Bucurestiului a adaugat ca locuitorii din Capitala vor colecta selectiv deseurile, asa cum se intampla in orase din Europa, dar si localitati din Romania."Vreau sa adaug, in chestiunea gunoului, care este o chestiune foarte serioasa, nu este o promisiune pe termen scurt, dar o sa o facem intr-un orizont de timp rezonabil, trebuie sa impunem, in Bucuresti, colectarea selectiva a deseurilor, ceea ce va duce la o scadere a cantitatii de gunoi pe care la final Bucurestiul o produce. Se intampla in Europa, se intampla si in cateva localitati din Romania, e foarte posibil sa o face si in Bucuresti. Pur si simplu fiecare dintre noi o sa colectam in 3 sau 4 recipiente diferite, gunoi menajer, hartie, plastic, sticla. Asta este ceea ce nu numai ca vrem noi sa facem, dar este o obligatie pe care Romania si-a luat-o in fata Uniunii Europene, o obligatie pe care daca nu o respecta, o sa ajungem la penalitati foarte mari, deci cu atat mai mult trebuie sa implementam acest mecanism de colectare selectiva", a mai declarat Nicusor Dan.