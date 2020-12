Nicusor Dan trimite Corpul de Control la Arena Nationala. Acoperisul stadionului este in pericol de prabusire, iar contractul nu prevede mentenanta

"Primarul Capitalei considera inadmisibil ca, pentru acoperisul de pe stadion sa nu fi fost cuprins, in niciun contract, mentenanta acestuia. Strict legat de cazul de fata, de modul in care s-a ajuns la defectarea acestuia, precum si de modul ulterior de gestionare a problemei, Corpul de Control al Primarului va derula in urmatoarea perioada o ancheta", se arata in comunicatul emis de Primaria Capitalei.Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal, a confirmat joi, 17 decembrie, ca acoperisul Arenei Nationale are probleme serioase de infrastructura.Reprezentantii companiei care a montat acoperisul retractabil au intocmit un raport care arata ca acesta prezinta risc de prabusire, potrivit stirileprotv.ro . Nu ar fi fost inchis atunci cand a nins in Bucuresti si greutatea zapezii i-ar fi afectat structura.