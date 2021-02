Nicusor Dan trimite Politia Locala sa opreasca lucrarile la constructia unui bloc de 9 etaje: Se afla intr-o zona protejata, autorizatia era emisa de Firea

"Am trimis Politia Locala si au oprit lucrarile, aplicand hotararea Tribunalului de suspendare a autorizatiei, care este in vigoare", anunta Nicusor Dan. Am primit mesajul locatarilor care au semnalat reluarea unui abuz legat de disciplina in constructii si am actionat in consecinta. Am dispus vineri oprirea lucrarilor la constructia ilegala din Vasile Lascar 73-75. Primarul Firea a emis in 2019 autorizatia pentru construirea unui imobil de 9 etaje intr-o zona protejata in care sunt permise 4 etaje.Tribunalul a suspendat autorizatia in septembrie 2020 la cererea Asociatiei Salvati Bucurestiul. O a doua cerere de suspendare a fost respinsa (pentru ca opera deja o suspendare), iar beneficiarul si constructorul au fortat si au reinceput lucrarile.Am trimis Politia Locala si au oprit lucrarile, aplicand hotararea Tribunalului de suspendare a autorizatiei, care este in vigoare.