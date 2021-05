Nicusor Dan anunta ca va cumpara tramvaie noi pentru Bucuresti. Cand ar urma sa circulam cu noile mijloace de transport

Tramvaiele noi vor avea fiecare o lungime de 36 de metri."Furnizarea primului tramvai peste 15 luni, in august 2022, urmand sa fie furnizate 4 tramvaie in fiecare luna, cu lungimea de 36 de metri, adica mari, potrivite pentru Bucuresti", a declarat Dan.Edilul Capitalei a criticat fosta administratie."Daca nu s-ar fi incapatanat fosta administratie sa dea o nota nelegala contractului, am fi avut aceste tramvaie incepand cu vara anului 2020. Semnand contractul azi, primul tramvai va venit la Bucuresti in august 2020", a adaugat Nicusor Dan