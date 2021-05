Viceprimarul Horia Tomescu anunta ca s-a conturat o noua versiune a bugetului Capitalei

La randul sau, primarul general Nicusor Dan afirma ca a fost "un dialog echilibrat", in care s-au cautat cai de a rezolva lucrurile in interesul bucurestenilor, mentionand ca Vlad Voiculescu a cerut, in numele USR PLUS, noi date tehnice cu privire la buget, urmand ca in cadrul organizatiei sa se faca o noua analiza."Am avut in aceasta seara un dialog online cu reprezentantii USR PLUS, PNL si PMP din Bucuresti, pentru a avansa pe tema realizarii bugetului Capitalei", a aratat Nicusor Dan, intr-o postate pe Facebook El a mentionat ca la intalnire au participat Vlad Voiculescu , Horia Tomescu si Cosmin Smighelschi (USR PLUS), Violeta Alexandru , Stelian Bujduveanu, Razvan Socolovici si Diana Mardarovici (PNL), Andrei Ionescu si Sebastian Moise (PMP)."A fost un dialog echilibrat, in care am cautat cai de a rezolva lucrurile in interesul bucurestenilor. In numele USR PLUS, Vlad Voiculescu a solicitat noi date tehnice cu privire la buget, urmand ca in urmatoarele 24 de ore, in cadrul organizatiei, sa se faca o noua analiza, astfel incat sa ne apropiem cu totii de o solutie. Discutiile vor continua maine seara si sper sa ajungem cat mai curand la un acord , tinand cont atat de prioritatile comune, cat si de constrangerile momentului", a afirmat primarul general."Am avut in aceasta seara o discutie productiva cu primarul general pe subiectul bugetului Capitalei pe anul acesta. O noua versiune a bugetului va fi transmisa Consilierilor Generali in cursul diminetii, impreuna cu fundamentarea veniturilor si cheltuielilor propuse de Nicusor Dan. Este un pas inainte si ne dorim sa cautam in continuare, pe baza unor informatii clare, o solutie corecta pentru Bucuresti", a scris Horia Tomescu pe Facebook, miercuri seara.El a adaugat ca noua propunere va fi analizata, iar discutiile vor continua joi seara, de la ora 19.30."Ramanem decisi sa dam orasului un buget realist care sa nu perpetueze practicile care au adus acest oras in faliment si care sa reflecte reformele in administratia bucuresteana", a completat el.Anterior, reprezentantii filialei USR Bucuresti au precizat ca la intalnirea online cu Nicusor Dan spera ca primarul general sa fie pregatit cu "un buget realist, bazat pe venituri reale, conform atributiilor sale legale". "Avem convingerea ca impreuna vom gasi o solutie rapida si responsabila pentru Bucuresti, o solutie pe care USR PLUS sa o poata vota, o solutie care sa ne permita indeplinirea angajamentelor pe care cu buna credinta ni le-am asumat in fata bucurestenilor", a aratat sursa citata. Pe 28 aprilie, cand USR PLUS nu a votat proiectul de buget al Capitalei, Nicusor Dan preciza ca asteapta ca Alianta sa vina cu propria varianta de buget.Nicusor Dan a anuntat ca va avea, miercuri, incepand cu ora 19.00, o noua intalnire online cu liderii din Bucuresti ai coalitiei de guvernare pentru a discuta despre situatia adoptarii bugetului. "Am incredere ca interesele bucurestenilor si ratiunea vor avea intaietate", a transmis primarul general.Surse politice precizau ca la intalnire vor participa Vlad Voiculescu, Cosmin Smighelschi, Horia Tomescu (USR PLUS), Violeta Alexandru, Stelian Bujduveanu, Diana Mardarovici (PNL), dar si Sebastian Moise si Andrei Ionescu (PMP).Pe 28 aprilie, proiectul bugetului Capitalei a fost respins in sedinta Consiliului General, inregistrandu-se 17 voturi "pentru", 22 "impotriva" si 14 abtineri.