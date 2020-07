Orban spune ca PNL a facut un sacrificiu prin sustinerea lui Nicusor Dan pentru Primaria Capitalei. Premierul isi doreste alianta si la sectoare

"Am luat aceasta decizie (sustinerea lui Nicusor Dan - n.r.), facand un sacrificiu, pentru ca obiectivul nostru este foarte clar, de a elibera Bucurestiul de PSD, de a scapa de aceasta domnie a haosului, a subiectivismului, a incapacitatii, a risipei si a dispretului fata de bucurestean care a fost intronata de actuala administratie PSD. Noi il sustinem pe Nicusor Dan si decizia noastra se dovedeste a fi foarte buna. Am facut doua sondaje de opinie si in fiecare sondaj de opinie reiese clar ca Nicusor Dan castiga in fata Gabrielei Firea", a declarat Ludovic Orban la Digi24.In ceea ce priveste candidatii la sectoare, Orban spune ca PNL are capacitatea de a avea propriii candidati, dar ca si-ar fi dorit si aici o alianta."La sectoare... ce va fi la sectoare. Si aici cred ca ar trebui sa gasim solutii de intelegere, vad ca altii isi lanseaza candidati, nu cred ca asta este un semn de intelepciune si abordare normala, fireasca. Vom vedea. In cazul in care nu se va putea, vom avea candidati proprii. Avem oameni puternici, avem viziune asupra Bucurestiului, avem program si pentru Bucuresti si pentru fiecare Sector si avem capacitatea de a castiga pe propriile picioare. Mi-as dori sa mergem impreuna, dar daca nu se poate, nu e nicio problema. Oricum, adversarul nostru e PSD si tot ce va depinde de PNL de a elibera Bucurestiul de incompetenta si coruptia PSD, noi o vom face", a declarat Orban.