Parcarea supraetajată din Pantelimon cu 500 de locuri va fi gata mai devreme de 1 noiembrie

“Parcarea supraetajată din Pantelimon este o lucrare care este gata în proporţie de 99%, tot ce lipseşte în acest moment este un post de transformare. Aşa cum am vorbit cu echipa de constructori acest post de transformare ar fi putut fi...a existat un acord cu ENEL pentru ca el să fie deja realizat încă din 2019, însă Primăria nu şi-a achitat obligaţiile de plată şi s-a schimbat legea între timp, trebuie să îl facem noi. Am semnat acordul pentru acte adiţionale, mai lipsesc 80 de zile din care 70 de zile aducerea materialelor şi 10 zile instalarea, Foarte probabil mai devreme de 1 de noiembrie o să avem această parcare funcţională”, a declarat Nicuşor Dan, joi, într-o conferinţă de presă.El a menţionat că această parcare va avea 500 de locuri.“Această parcarea va avea 500 de locuri. Este conectată cu tramvaiul, este conectaă cu autotuzul, este o invitaţie pentru toate persoanele care intră în Bucureşti cu maşina să îşi lase maşina în această parcare. Este şi o chestiune de timp şi o chestiune de confort, să nu stai în trafic , blocat în ambuteiaje, să continue cu transportul public. Este o investiţie pe care Primăria Capitalei a început-o în 2011, soluţia pentru parcare a fost modificată în 2019, în acel moment s-a spus că lucrările vor fi terminate în 2020 şi nu s-a întâmplat”, a explicat primarul Capitalei. Asociatia Metrou Usor arăta recent că proiectul pare a veni cu o serie de problem e ce ar putea sa-i pună în pericol chiar principalul scop pentru care a fost construit. „Imposibilitatea intrarii directe in terminal pentru autobuzele ce vin dinspre Sos. Vergului si Sos. Pantelimon (liniile 102 si 104). Consideram necesara gruparea acestor 2 linii in terminal, alaturi de celelalte linii urbane si regionale ce vor avea capatul la #Granitul. Cai de acces anevoioase pentru autoturismele ce vin dinspre #Ilfov, ceea ce inseamna ca park&ride-ul este in pericol de a rata principalul sau obiectiv, acela de a determina soferii sa isi lase masinile la periferie si sa isi continue deplasarea cu transportul in comun”, sunt doar câteva din problemele semnalate.