Copiii cu parinti la serviciu vor putea fi lasati in timpul vacantei in cinci spatii din Capitala puse la dispozitie de PMB

Astfel, timp de doua saptamani, intre 12 si 23 aprilie, Primaria Capitalei va pune la dispozitie cinci locuri, unde vor putea fi supravegheati in total aproximativ 1.200 de copii."Primaria Capitalei vine cu solutii pentru parintii bucuresteni cu copii sub 12 ani, care au dificultati in a gasi supraveghere pentru copiii lor in luna de vacanta care urmeaza. Am discutat despre acest lucru cu Violeta Alexandru , deputata de Bucuresti , cu Liliana Fedorca, directoarea executiva a Directiei de Cultura, Invatamant si Turism din primarie si cu Diana Mardarovici, consiliera generala in CGMB. Timp de doua saptamani, intre 12 si 23 aprilie 2021 (perioada de vacanta suplimentara fata de vacanta scolara initiala), primaria va pune la dispozitie 5 locatii, unde vor putea fi supravegheati in total circa 1.200 de copii.Aceste locatii sunt: Muzeul Copiilor (situat in sectorul 3, pe Bulevardul Decebal), hub-ul educational Proedus de la AFI Cotroceni (la limita dintre sectoarele 5 si 6), Opera Comica pentru Copii (pe Calea Giulesti, in sectorul 6), Sala Palatului (sectorul 1, un spatiu adiacent) si sediul Corului National de Camera Madrigal (in sectorul 4).Copiii vor beneficia de supraveghere din partea personalului specializat in lucrul cu ei, dar si de activitati educationale - jocuri creative, vizionarea de spectacole, lucru manual, exercitii de dezvoltare personala. Se vor respecta riguros masurile de protectie anti-COVID-19, copiii urmand sa poarte masca si fiind impartiti in grupe mici, cu asigurarea distantarii necesare intre ei. E de precizat ca aceasta solutie e deschisa copiilor cu ambii parinti la serviciu in aceasta perioada (deci parinti care nu sunt in telemunca), precum si copiilor din familii monoparentale, ai caror parinti sunt si ei la serviciu. Informatii suplimentare despre program vor fi postate in zilele urmatoare pe site-urile PMB, Proedus si Operei Comice pentru Copii", a scris Nicusor Dan joi pe Facebook