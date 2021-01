Pentru ce achizitii absurde i-au cerut directorii din primarie bani lui Nicusor Dan: "S-au cerut 25 de milioane de lei pentru noi statui in Bucuresti"

De exemplu, s-au cerut 25 de miloane de lei pentru noi statui in Bucuresti. Directiile au mai cerut bani pentru campanii de publicitate, in timp ce Compania de Dezvoltare Durabila a cerut 370 de milioane de lei pentru refacerea parcului Herestrau. Nicusor Dan a discutat in cadrul unei declaratii de presa de vineri, 22 iulie, si despre cazul Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement (ALPAB) care a avut un buget din 2013, pana acum de 100 de milioane de lei si in ultima sedinta au cerut 300 de milioane de lei.Potrivit oamenilor care au participat la intalnire, Razvan Nitu a solicitat in buget 15 milioane lei pentru a cumpara banci.Nicusor Dan l-a intrebat pe Nitu cat costa o banca."5.000 de lei", a raspuns Nitu. "Si avem nevoie de 3.000 de banci", a adaugat seful de la Lacuri Parcuri si Agrement."Va bateti joc de noi? Va rog sa parasiti sala in acest moment ca va bateti joc de noi", a spus Nicusor Dan.CITESTE SI: Fostul manager al Spitalului Filantropia, demis de Nicusor Dan, a preluat conducerea interimara a Spitalului de Pediatrie Ploiesti