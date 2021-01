PMB va avea discutii cu firme de specialitate in vederea reabilitarii retelei de termoficare

Primarul a precizat, luni, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la sediul municipalitatii, ca vor incepe procedurile pentru inlocuirea sistematica a retelei de termoficare, iar o "mare licitatie" va fi lansata in luna februarie."E vorba de 60 de kilometri de retea pe care ii platim din fondurile proprii, aproximativ 90 de milioane de euro, si de 200 de kilometri de retea pe care o sa ii platim din fondurile europene, aproximativ 300 de milioane de euro. Este un volum urias de lucrari. Vrem sa lucram simultan pe mai multe tronsoane, de aceea vrem sa lucram simultan cu mai multe companii si mesajul meu este ca avem nevoie de toate firmele serioase din piata romaneasca si, probabil, si europeana, pentru ca licitatia va fi internationala", a explicat Nicusor Dan.Potrivit acestuia, Primaria Capitalei va schimba modul de lucru, in sensul ca ii va plati la timp pe constructori si, in schimb, va cere respectarea stricta a graficelor de executie."Incepem, in mod transparent, discutiile pe marginea caietelor de sarcini. Vrem sa anticipam de pe acum problemele care pot sa apara si sa le rezolvam de la nivelul caietelor de sarcini, astfel incat sa nu fim in situatia sa ne confruntam cu aceste probleme in momentul in care suntem cu santierele incepute. De aceea, o sa avem maine, de la ora 16,00, o prima discutie cu constructorii. O a doua discutie cu constructorii va avea loc marti, 26 ianuarie, tot de la ora 16,00. Pentru intalnirea de maine am chemat opt mari firme de constructii. Toate au confirmat. Dar discutia nu este limitata la aceste opt companii. Atat discutia de saptamana asta, cat si discutia de saptamana viitoare va fi deschisa pentru firmele serioase de constructii din Romania", a afirmat Nicusor Dan.El a mentionat ca firmele care doresc sa participe la aceste discutii sunt rugate sa trimita un e-mail, o adresa scrisa sau sa sune la Primaria Capitalei, la Cabinetul primarului general.CITESTE SI: VIDEO Ce amenda a luat femeia al carui sot a aruncat cu vin fiert in ambulanta la Busteni. A apelat nejustificat numarul de urgenta 112