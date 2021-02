Tensiuni in PNL din cauza proiectului PUZ-urilor anuntat de Nicusor Dan. Unii consilieri generali liberali ameninta cu demisia

Liberalii se contrazic intre ei

Negocierile continua

"Mai bine demisionam din functie decat sa votam suspendarea PUZ-urilor pe 24 de luni. Dezvoltatorii imobiliari ne vor da in judecata si vor cere daune. Nu vrem sa riscam ", a fost argumentul lor. Presedintele PNL Ludovic Orban nu i-a contrazis , dar nici nu le-a sustinut punctul de vedere, potrivit surselor citate. Varianta propusa de consilierii generali PNL e ca PUZ-urile de sector sa fie suspendate doar trei luni. Nicusor Dan va incerca sa stranga o majoritate care sa ii sustina varianta de suspendare a PUZ-urilor pentru 24 de luni, insa o decizie nu poate fi luata fara voturile PNL.Pe de alta parte, oficialii Partidului National Liberal au declarat joi dimineata, 25 februarie, pentru Ziare.com, ca isi vor "sustine primarul" in proiectul privind supendarea PUZ-urilor."Aceste PUZ-uri coordonatoare, asa cum arata acum, pe care PNL nu le-a votat, creeaza o dezvoltare haotica a Bucurestiului. Mai mult decat atat, servesc intereselor unor rechini imobiliari, distrug spatiile verzi si este pur si simplu macel ce s-a intamplat in urma lor. Este evident ca avem nevoie de o organizare coerenta si corecta a Bucurestiului.Sustinem 100% primarul in acest demers, in demersul de a dezvolta coerent. Partidul National Liberal este si ramane un partener al mediului de afaceri, oameni corecti, de buna credinta si trebuie sa avem in vedere cum procedam in cazul celor care au fost si sunt corecti. Noi nu am votat aceste PUZ-uri coordonatoare in consiliu si da, ele au generat prejudicii mari Bucurestiului", a declarat Diana Mardarovici, consilier general PNL Negocierile pe aceasta tema ar putea continua, dat fiind ca sedinta Consiliului General care are pe ordinea de zi si subiectul PUZ-urilor e programata vineri, la ora 11.00.Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat cu privire la hotararea de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General de vineri referitoare la suspendarea Planurilor Urbanistice Zonale coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 si 6, ca este scandalos ca intr-un oras unde exista o mare problema a poluarii sa avem sute de hectare de spatii verzi care prin aceste PUZ-uri sa devina spatii construibile."Este absolut scandalos, este absolut scandalos ca in situatia in care avem o poluare a aerului, in situatia in care avem zeci de mii de copii care sufera de boli respiratorii, in situatia in care avem zeci de mii de varstnici care sufera de boli cardiovasculare din cauza acestei poluari atmosferice in Bucuresti, sute de hectare de spatiu verde, repet, sute de hectare de spatiu verde, nu e o metafora, e vorba de sute de hectare de spatiu verde, prin aceste PUZ-uri de Sector urmeaza sa devina, sa-si piarda statutul de spatiu verde si sa devina spatii construibile, este inadmisibil. In al doilea rand, vorbesc punctual, dar e o chestiune importanta", a afirmat primarul general.Asociatia Dezvoltatorilor Imobiliari din Romania - Urbanis a adresat o scrisoare deschisa Consiliului General al Municipiului Bucuresti si primarului Capitalei, Nicusor Dan, prin care cere lamuriri privind masura anuntata de edil si se intreaba ce se va intampla cu certificatele de urbanism si autorizatiile de construire deja emise de catre Primaria Capitalei si primariile de sector si daca se vor acorda despagubiri sau compensatii pentru daunele cauzate de suspendarea lucrarilor din domeniul privat.