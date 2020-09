Portretul lui Nicusor Dan, matematicianul care a scos-o pe Gabriela Firea din Primaria Capitalei

Primul contact cu activismul civic

Inceputul povestii - Asociatia "Salvati Bucurestiul"

Intrarea in politica, determinata de o incalcare a unei promisiuni

Uniunea Salvati Bucurestiul, nascuta din esecul de la alegeri

A doua incercare

Pasul urmator pentru Uniunea Salvati Bucurestiul

Victoria

Nicusor Dan, omul din spatele politictii

Nicusor Daniel Dan (50 de ani) s-a nascut in Fagaras, urmand cursurile unui liceu din orasul natal, "Radu Negru". A facut o pasiunea pentru matematica, iar mai tarziu a ajuns sa faca performanta in domeniu. A obtinut doua medalii de aur la Olimpiada Internationala de Matematica, in 1897 si in 1989.A absolvit Facultatea de Matematica din cadrul Universitatii Bucuresti. A decis sa plece in Franta pentru a-si continua studiile, in 1992, urmand ca sase ani mai tarziu sa obtina titlul de doctor in matematica la Universitatea Paris XIII.S-a intors pe un post de cercetator la Institutul de Matematica al Academiei Romane. In tara a incercat sa aplice ce a vazut in occident, astfel ca a fondat, alaturi de alti trei cercetatori, Scoala Normala Superioara, dupa modelul francez, o universitate specializata in matematica, informatica si biochimie.In 1999 a intrat in Asociatia Tineri pentru Actiune Civica."Voiam sa fiu unul dintre 1.000 de oameni care sa se coalizeze intr-o structura si sa afirme:Credeam intr-o generatie care sa isi ia, in sfarsit, soarta in maini si, motivata de aceleasi ambitii, sa faca o diferenta in diverse domenii cu probleme ale societatii. Din pacate, foarte putini s-au manifestat", a rememorat Nicusor Dan, potrivit news.ro S-a specializat pe problemele Capitalei legate de cladirile de patrimoniu si de pastrarea spatiilor verzi.Nicusor Dan a fondat Asociatia "Salvati Bucurestiul" in 2008, scopul lui fiind sa salveze cladirile istorice din Bucuresti si spatiile verzi. A avut numeroase conflicte cu autoritatile pentru ca a reusit sa blocheze in instanta proiecte importante.Dan a reusit sa blocheze instalarea unui parc de distractii in Parcul Tineretului si a impiedicat demolarea unor cladiri de patrimoniu de pe Soseaua Kiseleff si din zona Pietei Matache."Noi, organizatiile semnatare, preocupate de dezvoltarea durabila a Capitalei, propunem candidatilor la Primariile Generala si de Sectoare sa semneze si sa-si asume, impreuna cu partidele din care fac parte, urmatorul Pact pentru Bucuresti", asa incepea o postare din 17 aprilie 2008, de pe blogul Asociatiei "Salvati Bucurestiul" Pactul pentru Bucuresti propunea o strategie pentu mandatul 2008-2012, care presupunea, printre altele, un nou Plan Urbanistic General (PUG), urgentarea procesului de retrocedare a proprietatilor, prioritizarea transportului in comun, cu accent pe extinderea metroului, extinderea pistelor de biciclisti, crearea spatiilor verzi, protejarea patrimoniului istoric si transparenta decizionala.Edilii alesi in 2008 nu au respectat acest pact, astfel ca Nicusor Dan si-a dat seama, sustine el, ca singura solutie pentru a se asigura ca isi duce obiectivele la bun sfarsit ar fi sa intre in politica.Nicusor Dan a intrat in cursa pentru postul de primar general al Capitalei la alegerile locale din 2012. Si-a anuntat candidatura, ca independent, in noiembrie 2011, insa a obtinut doar 8,48% din voturi la alegeri, clasandu-se pe locul trei. Castigatorul a fost Sorin Oprescu , iar pe locul doi s-a clasat Silviu Prigoana Nicusor Dan a incercat ulterior sa-si creasca vizibilitatea si sa aiba o prezenta constanta in politica, chiar daca nu din functii de conducere. A anuntat infiintarea Uniunii Salvati Bucurestiul in 2015, gandita ca un partid local."Vom veni cu viziunea si cu proiectul nostru pentru Bucuresti. Nu suntem delimitati ideologic. Ce vrem sa facem e foarte simplu: sunt niste probleme, vrem sa le rezolvam! Orasul acesta nu are o viziune. Venim sa o propunem!", spunea atunci Nicusor Dan, potrivit news.ro.Uniunea Salvati Bucurestiul a avut candidati doar in Bucuresti la alegerile locale din iunie 2016. 15 membri au reusit sa ajunga in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Cu toate acestea, candidatii sustinuti de PSD au castigat atat primaria generala, cat si primariile de sector.Nicusor Dan a candidat din nou pentru Primaria Municipiului Bucuresti in 2016, cand a avut un scor de peste trei ori mai mare decat la prima incercare, de 30,5%. Totusi, nu a fost suficient, Gabriela Firea (PSD) a castigat cu 46% din voturi.Uniunea Salvati Bucurestiul a devenit Uniunea Salvati Romania ( USR ) in august 2016, cand a inceput sa se organizeze ca partid la nivel national. A inceput sa devina vizibil in campania electorala pentru parlamentarele din 2017, cand USR l-a sustinut pe Dacian Ciolos pentru inca un mandat ca prim-ministru.Atunci, PSD si-a asigurat din nou primul loc, cu 45,67% din voturi, urmat de PNL, cu 20,41%. USR a iesit pe locul trei, cu 8,92%, asigurandu-si 13 mandate in Senatul Romaniei. Nicusor Dan a devenit deputat de Bucuresti si lider al grupului USR din Camera.Autoritatea Electorala Permanenta a reclamat existenta unor ilegalitati in finantarea partidului. Nicusor Dan a fost reticent fata de intrarea lui Dacian Ciolos in USR deoarece nu isi dorea ca partidul sa fie asociat cu imaginea fostului premier Au aparut tensiuni intre liderii USR in momentul in care PSD a initiat referendum pentru modificarea definirii familiei in Constitutie, ca fiind uniunea dintre barbat si femeie.Mai multi membri USR au sustinut ca partidul ar trebui sa aiba o pozitie oficiala, ca fiind contra, in timp ce altii ca USR nu isi poate asuma o pozitie din moment ce nu exista o unanimitate a parerilor in randul membrilor.Nicusor Dan a fost reales cu 173 de voturi din 251 la Congresul USR din 13 mai."A fost un acord pe care l-am avut de la inceputul formarii acestui partid, a fost un acord implicit pentru fiecare cand am intrat in USR: ca partidul accepta pluralitatea ideologica. Constat ca irosim o cantitatea mare de energie in dezbaterea dintre progresisti si conservatori. Mai rau, vad la colegi o atitudine extremista sau cel putin neacceptarea punctului de vedere al celuilalt. Pierdem foarte multa energie intr-o dezbatere in care, oricum, pe o chestiune foarte intima nu putem sa ne schimbam punctele de vedere unii celorlalti, in loc ca energia asta sa o folosim impreuna pe acele lucruri care ne unesc, pentru care am intrat in politica", a spus Nicusor Dan de la tribuna congresului USR.Disputele au continuat, astfel ca Nicusor Dan si-a dat demisia chiar cand USR implinea doi ani de la infiintare, la 1 iunie 2017.A ramas in functia de deputat, fiind constant opozantul Gabrielei Firea. A avut 73 de propuneri legislative, printre problemele pe care s-a axat numarandu-se calitatea aerului, educatia, achizitiile publice, dezvoltarea antreprenoriatului si a locurilor noi de munca, abrogarea pensiilor speciale etc.Nicusor Dan a castigat alegerile locale din 2020, devenind noul primar al Bucurestiului si invingand-o pe Gabriela Firea, cu toate ca a incercat constant sa il atace si sa il defaimeze cu informatii indoielnice, cea mai controversata fiind ca ar avea legatura cu lumea interlopa.Nicusor Dan, in schimb, a facut publica "caracatita Firea-Pandele", dezvaluind "cumetriile" din Primaria Capitalei in cadrul unei conferinte de presa."O sa arat ca Bucurestiul este administrat pe baza de cumetrie, ca sunt promovati oameni care fie sunt neamuri, fie vecini, fie parteneri de afaceri, fie copii de vecini, de neamuri", spunea Nicusor Dan in cadrul unei conferinte de presa din campania electorala, cand a dezvaluit 33 de nume si a aratat cum sunt conectate cu Gabriela Firea si Florentin Pandele , sotul ei, primarul orasului Voluntari.Cu toate piedicile, Nicusor Dan a marcat o victorie rasunatoare: "Astazi este ziua de nastere a noului Bucuresti. Sunt mai bucuros pentru bucuria voastra decat pentru propria mea bucurie", a declarat Nicusor Dan dupa rezultatele exit poll-ului.Nicusor Dan a acordat un interviu pentru life.ro in cadrul campaniei electorale, alaturi de partenera lui, Mirabela, dar si de fata lor, Aheea, fiind pentru prima data cand si-a expus viata personala.Nicusor si Mirabela au pus impreuna bazele Asociatiei Salvati Bucurestiul in 2006, Mirabela fiind co-fondator. Povestea lor de dragoste a inceput in 2005, cand s-au intalnit in Club A. Nicusor Dan recunoaste ca el a facut primul pas, invitand-o la dans.Nu aveau de gand sa ajunga in acel club. Mirabela avea bilet de tren, sa plece spre casa, in Vaslui, dar in ziua respectiva s-a intors o prietena de-a ei din Franta si a convins-o sa ramana, sa mearga in club. Nicusor Dan a iesit singur, obisnuia sa mai faca asta.Despre copilarie, povesteste ca vara mergea la bunici si manca in fiecare seara mamaliga cu lapte. Nu era un copil linistit, astfel ca a avut capul spart de patru ori. La scoala generala avea 10 pe linie, iar in liceu a avut tot rezultate foarte bune, dar s-a axat mai mult pe matematica. Mai si chiulea, mai ales cand mergea la meciurile echipei de handbal.