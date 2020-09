Preotul Francisc Dobos, dupa anuntul rezultatelor alegerilor din Capitala: Imi place caracatita, dar la gratar

"Imi place caracatita, dar la gratar, nu in politica", a scris Francisc Dobos pe pagina lui de Facebook.Partidul Social Democrat facut, duminica, o sesizare la Politie pe numele lui Nicusor Dan, acuzandu-l ca a continuat propaganda electorala dupa incheierea campaniei, prin declaratiile pe care le-a facut la iesirea de vot PSD sustine ca Nicusor Dan a incalcat legea cand a declarat la iesire din sectia de votare ca "am votat sa scoatem din primaria Bucurestiului o caracatita de interese, neamuri, cumetri, nasi, fini, prieteni, care au tinut in subdezvoltare orasul asta. De asta n-au fost in stare sa rezolve apa calda, daramite poluarea si traficul"."Acest mesaj de propaganda electorala ilicit, pe langa faptul ca este difuzat in ziua alegerilor, dupa incheierea campaniei electorale este si defaimator la adresa candidatului PSD prin folosirea unor cuvinte/sintagme precum "caracatita de interese, neamuri, cumetri, nasi, fini, prieteni, minciuna," "incompetenta", "coruptie", "superficialitate fudula", incalcand astfel in mod flagrant legislatia electorala", se arata in plangerea PSD.