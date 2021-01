Nicusor Dan anunta ca Primaria Capitalei renunta la dosarele pornite de Firea impotriva jurnalistilor si rivalilor politici: "Cerea daune morale de 100.000 de euro"

"Am decis ca Primaria Generala sa renunte la dosarele pornite de fosta administratie impotriva presei si opozantilor si care se afla in prezent pe rolul instantei. (...) Gabriela Firea i-a dat in judecata pe cei care au indraznit sa o critice in timp si a solicitat plata de daune morale de cate 100.000 de euro fiecaruia.Consider ca este inacceptabil sa te folosesti de o institutie publica pentru imaginea ta si, mai grav, pentru a-i intimida pe cei care exprima un alt punct de vedere. Imi doresc sa schimbam aceasta atitudine si acest mod de a lucra cu cetatenii", a scris Nicusor Dan pe Facebook Sunt opt procese la care primaria renunta in mod formal luni, cu: Robert Turcescu , Roxana Wring, Octavian Berceanu, Laurentiu Sirbu, Oana Costea, Adevarul, Libertatea, Catalin Deaconescu, Gigel Stirbu, Irina Zamfirescu, Ana Poenariu, Roxana Jipa.Sunt alte trei procese la care Primaria Capitalei va renunta cand vor fi motivate hotararile judecatoresti din prima instanta, pe care nu le va ataca, cu: Curentul, Alexandru Panait, Iulia Nueleanu, Vlad Alexandrescu , Libertatea, Catalin Tolontan.Mai sunt cinci procese deja pierdute definitiv de primarie, cu: Ziarul National, Andrei Coman, Gabriela Stanciu, Cristian Busoi, BMC Truck Bus, Catalin Tolontan, Violeta Alexandru