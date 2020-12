Primaria Capitalei renunta la o serie de ajutoare sociale incepand de anul viitor

Nicusor Dan a afirmat, miercuri seara, la Digi 24, ca "mare parte din cheltuielile sociale sunt suportate de primariile de sector" si ca Primaria Generala a acordat unele ajutoare sociale in ultimii ani, el precizand, in acest context, ca la unele dintre acestea se va renunta incepand de anul viitor."Primaria Generala in ultimii ani a acordat mai multe feluri de ajutoare sociale, cele mai consistente sunt cele pentru persoanele cu dizabilitati - adultii, copii. Am promis in campanie si o sa continuam sa le acordam. Mai exista ajutoare pentru nou nascuti, ajutoare pentru femei insarcinate, ajutoare pentru familii monoparentale, ajutoare pentru prevenirea abandonului scolar. Acestea sunt ajutoare sociale pe care o sa le pastram in bugetul pe anul viitor, asa cum am promis inca din campanie. Pe de alta parte, sunt fel de fel de alte cheltuieli sociale pe care nu o sa le mai pastram, cum ar fi acelea cu vacante in Grecia si tot felul de alte stimulente care nu isi au locul, mai ales in situatia financiara in care ne aflam acum. (...) In momentul de fata, exista un ajutor pentru femei insarcinate, care o sa ramana, exista un ajutor care se da pentru nou nascuti, acesta o sa ramana in continuare, mai exista un program de fertilizare in vitro care o sa ramana in continuare. Toate cele pe care le-am mentionat sunt cele care raman", a afirmat Nicusor Dan.Primarul general a precizat ca se va renunta la ajutoarele de tip "premiu" pentru cuplurile care aniverseaza un numar de ani de casatorie.In ceea ce priveste subventiile suportate de Primaria Generala a Capitalei, primarul general a precizat ca subventia pentru transport "este o chestiune fireasca" si a reafirmat ca pot exista discutii cu privire la cuantumul acesteia insa numai dupa ce transportul public va asigura toate conditiile calatorilor si atunci cand "transportul public va arata asa cum trebuie sa arate un transport public"."Cum spunea cineva, un oras administrat corect nu este un oras in care persoanele sarace sa-si doreasca sa-si cumpere masina, e un oras in care persoanele bogate sa-si doreasca sa calatoreasca cu transportul public. (...) Trebuie sa avem conditii civilizate de transport", a afirmat edilul.Dan a mai catalogat subventia pentru agent termic pe care o plateste administratia Capitalei drept "o anomalie pe care din pacate trebuie sa o perpetuam in urmatorii ani". El a explicat ca, din cauza lipsei de investitii, exista pierderi mari pe reteaua de termoficare, pe care oamenii nu pot fi pusi sa le plateasca.CITESTE SI: