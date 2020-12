Nicusor Dan: Primaria Capitalei va veni cu un ajutor de urgenta pentru sectorul cultural independent

"Voi propune ca o parte importanta a bugetului local dedicat sectorului cultural in 2021 sa fie accesibila institutiilor culturale independente, prin concursuri de proiecte. In acelasi timp, Primaria Capitalei va veni curand cu un ajutor de urgenta pentru sectorul cultural independent, pentru a-l ajuta sa treaca peste aceasta perioada dificila, cauzata de COVID-19. Exista acordul Consiliului General, asteptam acordul Comisiei Europene, via Consiliul Concurentei", a scris Nicusor Dan, sambata, pe Facebook El si-a exprimat solidaritatea cu actul cultural din Bucuresti , mentionand ca Primaria stimuleaza initiativa culturala "in mod deschis, transparent".