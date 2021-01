Primarul Nicusor Dan crede ca centrele de vaccinare trebuie sustinute de la nivel national: "Avem localitati mai bogate si localitati mai sarace"

"Cred ca este nevoie ca aceasta chestiune sa fie suportata de la nivel national, pentru ca e nevoie ca procesul de vaccinare sa fie facut uniform la nivel national si evident ca avem localitati mai bogate si localitati mai sarace. Daca lasam la nivelul bugetului local , o sa avem dificultati in anumite zone", a declarat Nicusor Dan, intrebat fiind, la B1 TV, daca este necesara o reasezare a atributiilor privind vaccinarea populatiei impotriva COVID-19.Nicusor Dan a mai adaugat ca in timp, la nivelul Capitalei, vor fi mai bine definite atributiile primarului general si ale viceprimarilor "In ceea ce priveste atributiile intre primarul general si primarii de sectoare, ceea ce am inceput noi este o discutie la nivel de prietenie, dar cred ca in timp o sa ajungem definim mult mai clar competentele pe ce inseamna strazi, parcari, parcuri, zona sociala si atunci o sa fie mai clar care sunt responsabilitatile. Inclusiv pentru cetateni o sa fie mai simplu sa stie catre cine sa se adreseze pe anumite chestiuni", a mai declarat Nicusor Dan.