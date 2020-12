Primarul Capitalei: "O sa avem avarii in iarna asta, dar nu in felul in care le-am avut in ultimele zile. A fost infiintat un call-center"

"In particular, in aceste ultime zile, am avut o situatie mai grea decat o sa fie in aceasta iarna, pentru ca a fost o diferenta mare de temperatura in jos, iar pentru ca reteaua este asa cum este, nu se poate opera cu schimbari mari de presiune, pentru ca ar plesni mult mai mult decat plesneste in mod curent. Ritmul in care a fost crescuta presiunea a fost mai mic si multi bucuresteni au avut de suferit. Nu este ceva ce se va intampla. O sa avem avarii in iarna asta, dar nu in felul in care le-am avut in ultimele trei zile", a afirmat primarul general in debutul sedintei de Consiliu General al Capitalei.El a mentionat ca la nivelul Primariei a fost infiintat un call-center, pentru a furniza cetatenilor informatii despre problemele din reteaua de termoficare. Nicusor Dan a reamintit ca a fost semnat un contract de finantare de 300 de milioane de euro pentru modernizarea unei portiuni din reteaua principala de distributie si ca exista promisiunea semnarii unui alt contract, de 200 de milioane de euro, in baza PNRR."In ce priveste situatia financiara, lucrul cel mai important este ca in urma a multiple discutii pe care le-am avut cu Ministerul de Finante, cu ministrul Economiei, cu ELCEN, cu creditorii, cu prim-ministrul, am reusit sa compensam o parte din datoria de aproximativ 400 de milioane de lei pe care Termoenergetica si RADET o au catre ELCEN. ELCEN, mai departe, a utilizat un alt mecanism de compensare si, in felul acesta, la inceputul anului viitor, ELCEN nu va mai fi in insolventa, Termoenergetica nu va mai fi in risc de a intra in insolventa si atat ELCEN, cat si Municipalitatea, prin Termoenergetica, vor putea aplica pentru finantare pe bani europeni", a explicat el.Totodata, a reamintit ca prioritatile sale sunt reprezentate de: sanatate, termoficare si situatia financiara a Primariei. Nicusor Dan a subliniat ca in domeniul sanatatii exista o colaborare cu directiile de sanatate publica."Lucrul cel mai important care s-a intamplat, in opinia mea, este ca in momentul acesta anchetele epidemiologice sunt la zi si deciziile de carantinare si de izolare se trimit la zi, iar asta si datorita oamenilor pe care i-am detasat de la ASSMB la DSP. Testarile se fac la zi, si datorita oamenilor pe care i-am detasat de la ASMMB catre Ambulanta Bucuresti-Ilfov", a precizat el.