Nicusor Dan, despre Campionatul European de fotbal: Bucurestiul va fi o gazda primitoare

"Administratia locala bucuresteana s-a angajat sa faca investitii, s-a angajat sa faca anumite eforturi pentru acest eveniment. Vreau sa va asigur ca ne-am tinut de cuvant si suntem in grafic cu tot ce trebuie sa facem.Vreau sa va asigur ca impreuna cu sutele de voluntari vom face astfel incat, la ora inceperii evenimentului, totul sa fie pregatit pentru un eveniment de inalta clasa. Va asigur ca Bucurestiul va fi o gazda primitoare atat pentru sportivi, cat si pentru spectatori", a spus el, duminica, intr-o interventie online, la evenimentul organizat cu prilejul aducerii Trofeului UEFA EURO 2020 in Capitala.Nicusor Dan a amintit ca la meciuri pot participa 13.000 de fani."Este prima oara dupa mai bine de un an cand avem evenimente sportive cu public. Peste 13.000 de oameni vor fi prezenti in Arena Nationala la meciurile de la EURO 2020. Este deci un semn de speranta ca vom reusi cu totii sa trecem peste aceasta pandemie", a punctat el.Potrivit primarului general, Campionatul european de fotbal este eveniment sportiv si uman "de exceptie".Bucurestiul este unul dintre cele 11 orase-gazda ale UEFA EURO 2020.Arena Nationala din Bucuresti va gazdui patru meciuri: trei din Grupa C si o optime de finala. Austria - Macedonia de Nord (13 iunie), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie), Ucraina - Austria (21 iunie) si o optime de finala programata pe 28 iunie sunt meciurile care vor fi gazduite de Capitala Romaniei.Finala va avea loc pe 11 iulie, pe stadionul Wembley din Londra.