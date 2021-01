Primarul general s-a intalnit cu reprezentantii companiilor cu activitati in domeniul modernizarii si reparatiilor retelelor de termoficare

Discutiile s-au concentrat pe solutiile tehnice cele mai bune pentru modernizarea retelelor, capacitatile de lucru disponibile si calendarele posibile de executie, finantarea pe care Primaria Capitalei o va acorda si pre-conditiile necesare pentru inceperea lucrarilor.O noua intalnire va avea loc pe 26 ianuarie. Dan a precizat ca Primaria Capitalei va demara in curand doua mari proiecte de modernizare a retelelor de termoficare. Primul din fonduri proprii, in valoare de 80 de milioane euro si un altul din fonduri europene, in valoare de 300 de milioane euro, al carui obiectiv este de a moderniza in total un numar de 270 de kilometri de retea de termoficare, incepand cu zonele unde se produc cele mai multe avarii.In urma dialogului s-a desprins concluzia ca va fi nevoie de mobilizarea unei mari parti din capacitatea mai multor firme de constructii prezente actualmente pe piata pentru a face fata volumului de munca necesar schimbarii cat mai rapide a unui numar important de kilometri de teava, arata un comunicat de presa al PMB.Au fost discutii si despre obligativitatea gasirii unui bun echilibru intre lucrarile de modernizare si asigurarea in continuare a furnizarii apei calde si caldurii pentru bucuresteni, iar schimbarea tevilor va trebui facuta astfel incat sa afecteze intr-o masura cat mai mica traficul rutier.Primarul Capitalei a insistat pe faptul ca-si doreste seriozitate in constructie, ceea ce inseamna eficientizarea procesului si respectarea termenelor, subliniind la randul sau ca municipalitatea nu va intarzia cu platile catre constructori."Bucurestiul are, dupa cum stiti, o problema mare cu reteaua de termie. Avem determinarea si fondurile necesare pentru a demara chiar de anul acesta reparatii ale retelei principale si am dori sa incepem cat mai curand. De aceea am dorit sa organizez aceasta intalnire, in mod transparent, ca sa vedem impreuna ce solutii exista. As vrea sa iesim din logica din ultimii ani de la Primaria Capitalei. Va garantez ca aveti in noi parteneri seriosi. Platim la timp lucrarile, iar obligatiile pe care ni le asumam si noi, si constructorii, trebuie sa fie respectate. Considerati ca incepe un nou mod de lucru cu Primaria Capitalei", a declarat Nicusor Dan, conform sursei citate.In legatura cu capacitatea constructorilor de a face lucrari de amploarea celor necesare, primarul Nicusor Dan a spus ca acest lucru e in atentia Primariei si vor fi luate masurile adecvate."E nevoie de o modernizare generala in randul firmelor de constructii, fiindca vrem sa facem lucrari pe mai multe tronsoane in paralel, in diverse zone din Capitala, in ritm rapid, iar acest lucru va presupune contractarea mai multor firme. Necesarul de lucrari depaseste cu mult capacitatea unei singure companii", a precizat edilul general.Reprezentantii firmelor care au participat la intalnirea cu primarul general al Capitalei si-au aratat interesul pentru a participa la licitatiile care vor fi organizate in perioada urmatoare.La intalnirea de marti au participat reprezentantii a 13 companii specializate in domeniul modernizarii si reparatiilor retelelor si instalatiilor de termoficare, la care s-au adaugat reprezentantii companiilor municipale Termoenergetica si Energetica Servicii.PMB precizeaza ca pe 26 ianuarie va avea loc o noua intalnire pe subiectul modernizarii retelelor de termoficare, la care vor fi invitati reprezentantii altor firme din acest sector de activitate. Toate companiile interesate sa-si trimita reprezentantii la aceasta intalnire pot trimite o solicitare la cabinetul primarului general.Conform primarului Nicusor Dan, Primaria Capitalei va demara in curand doua mari proiecte de modernizare a retelelor de termoficare - un proiect din fonduri proprii, in valoare de 80 de milioane de euro si un proiect din fonduri europene, in valoare de 300 de milioane de euro - cu obiectivul de a moderniza in total un numar de 270 de kilometri de retea de termoficare, incepand cu zonele unde se produc cele mai multe avarii.CITESTE SI: Valeriu Gheorghita, despre presupusa relatie rece cu Vlad Voiculescu: "Nu exista tensiuni intre mine si ministrul Sanatatii"