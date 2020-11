Prima numire facuta de Nicusor Dan la Primaria Capitalei. Cine este omul pe care edilul Bucurestiului l-a desemnat consilier personal

Conform Hotnews , Edmond Niculusca a fost desemnat consilier personal al primarului Nicusor Dan, dupa ce in anul 2016 a ocupat aceeasi functie pentru Vlad Alexandrescu , ministrul Culturii de la acea vreme.Edmond Niculusca are 30 de ani si este directorul si fondatorul asociatiei ARCEN, un ONG dedicat salvarii patrimoniului construit din Capitala. Acesta a fondat ARCEN la 16 ani si a strans bani pentru restaurarea si consolidarea cladirii Scolii Centrale.Edmond Niculusca este presedintele Asociatiei Romane pentru Cultura, Educatie si Normalitate (ARCEN) si unul dintre cei mai cunoscuti promotori ai culturii din Bucuresti. Alaturi de colegii lui din asociatie si de voluntari, organizeaza, de 10 ani, proiecte in scopul restaurarii si conservarii memoriei Bucurestiului si al activarii prin cultura a potentialului educativ si recreativ al orasului.District 40, Antiseismic District, Cu bastonul prin Bucuresti, Nocturne de poezie contemporana, Catalog Bucuresti si Via Bucuresti sunt proiectele ARCEN care imbogatesc viata culturala a Capitalei, creeaza si educa comunitati.