Robert Negoita ii cere lui Nicusor Dan sa retraga proiectul privind suspendarea PUZ-ului pentru Sectorul 3

"Ii cer public primarului general al Capitalei sa retraga acest punct de pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu General, sa puna mana la treaba si sa reuseasca sa realizeze cat mai repede un PUG actual pentru Capitala si abia atunci, cand are ce sa puna in loc, sa desfiinteze ce o vrea.Il invit, in egala masura, daca intr-adevar demersul sau este unul bine intentionat si de buna credinta, ca, prin functia ce i-a fost incredintata de bucuresteni, sa initieze o dezbatere ampla, cu toate primariile de sector, ca sa discutam punctual despre eventualele zone ce ridica probleme si pentru care putem gasi impreuna cele mai bune solutii, pana la redactarea si aprobarea unui PUG. (...) Sper si am incredere ca toti liderii partidelor ce au reprezentanti in Consiliul General al Municipiului Bucuresti au inca ratiunea necesara sa ceara ca acest delir, aceasta crima impotriva Capitalei sa nu aiba loc", a scris Robert Negoita, marti, pe Facebook Proiectele de hotarare care aproba planuri urbanistice zonale coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 si 6 ar urma sa fie suspendate pentru o perioada de doi ani, conform unor proiecte de hotarare care urmeaza sa fie dezbatute in sedinta de vineri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti."Aceste PUZ-uri (Planuri Urbanistice Zonale), pe care sectoarele le-au aprobat in ultimii ani, exista dintr-un singur motiv: pentru ca Primaria Generala nu a fost in stare in ultimii 20 de ani sa-si faca treaba, indiferent de numele primarului general. Adica sa fie in stare sa elaboreze si sa adopte un PUG (Plan Urbanistic General) unitar, asa cum ar fi fost normal. Exista unul, doar ca are 20 de ani.Evident, aceste PUZ-uri realizate de specialistii in arhitectura si urbanism, la solicitarea sectoarelor, cu zeci de avize de la zeci de institutii si aprobate final in Consiliul General al Municipiului Bucuresti, nu sunt perfecte. Nimic nu poate fi perfect. Dar ele exista (...) si permit dezvoltarea adecvata, realista si coerenta din punct de vedere urbanistic a orasului, atrag investitii, genereaza locuri de munca, taxe si impozite, intr-un cuvant prosperitate specifica mediului urban civilizat. Ori, sa vrei sa anulezi tot ce exista si sa nu pui nimic in locul lor, mi se pare noaptea mintii", a spus Robert Negoita.In opinia sa, ideea de salvare a spatiilor verzi este "folosita abuziv" pentru a masca "o crima comisa impotriva dezvoltarii capitalei tarii".El a spus ca, de exemplu, PUZ Sector 3 a fost contestat in instanta pe anumite zone si pana la un verdict definitiv si irevocabil nu se poate autoriza sau construi ceva in aceste zone, exprimandu-si convingerea ca aceeasi situatie este si in celelalte sectoare. Robert Negoita a afirmat ca prin actualul PUZ sunt blocate constructiile pe care PUG le permitea in Parcul IOR."Exista voci rautacioase, care vorbesc pe la toate colturile acestui oras, daca intelegeti metafora, ca de fapt sub umbrela generoasa a salvarii spatiului verde s-ar ascunde niste interese mult mai pamantesti si foarte financiare. Pe scurt, desfiintarea PUZ-urilor de sectoare va atrage dupa sine cativa ani in care oricine va avea de construit ceva in Capitala o sa mearga cu jalba in protap fix la Primaria Capitalei", a adaugat Robert Negoita.In referatele de aprobare ale proiectelor de hotarare care aproba planuri urbanistice zonale coordonatoare pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 si 6 sunt invocate plangeri prealabile formulate la Primaria Municipiului Bucuresti de catre reprezentanti ai USR PNL sau ai societatii civile.Totodata, in rapoartele de specialitate se arata ca Planul Urbanistic General se elaboreaza in baza strategiei de dezvoltare a localitatii si se coreleaza cu bugetul si programele de investitii. De asemenea, orice documentatie de rang inferior, inclusiv la nivel de Plan urbanistic zonal, "nu va fi in masura sa stabileasca a-priori reglementari locale, corect fundamentate si legate, anterior, sau in neconformitate" cu Planul Urbanistic General al localitatii.