S-a infiintat Comisia de monitorizare a companiilor municipale, care va evalua indeplinirea obiectivelor acestora

"Pentru a asigura o gestiune judicioasa, corecta, transparenta si eficienta a bunurilor, banilor si serviciilor bucurestenilor, la initiativa Partidului National Liberal, in cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti a fost infiintata Comisia Speciala de Monitorizare a Companiilor Municipale. Consilierii generali PNL care vor reprezenta interesele bucurestenilor in aceasta comisie sunt: Andrei Badiu, jurist, Diana Mardarovici, economist", arata reprezentantii PNL Bucuresti, intr-un comunicat de presa.Mandatul cerut de consilierii generali PNL pentru aceasta comisie este scurt, de doi ani, "astfel incat sa putem accelera procesul de lichidare a companiilor municipale ilegale si pentru a fundamenta bune practici in gestionarea banilor publici"."Libertatea pietelor este unul dintre pilonii dezvoltarii economice durabile. Partidul National Liberal va evalua riguros si responsabil activitatile curente si cele precedente ale Companiilor Municipale pentru a oferi bucurestenilor servicii de calitate, cu un cost corect. Nu vom accepta risipa banilor munciti de contribuabili pentru a sustine vietile de lux ale directorilor acestor companii. Cea mai rapida solutie posibila pentru a desfiinta companiile municipale ilegale a fost deja initiata prin numirea noilor reprezentanti in Adunarile Generale ale Actionarilor si infiintarea Comisiei Speciale de Monitorizare a Activitatii Companiilor Municipale. Nu irosim nicio zi pentru a duce la indeplinire promisiunea facuta bucurestenilor", a declarat Andrei Badiu, presedinte propus al Comisiei de Monitorizare a Activitatii Companiilor Municipale.Conform sursei citate, obiectivele Comisiei speciale sunt:- Analizarea activitatii economice a societatilor comerciale infiintate in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau unde acesta este actionar;- Evaluarea indeplinirii obiectivelor pentru care au fost infiintate societatile comerciale aflate in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acolo unde astfel de obiective au fost trecute in notele de fundamentare care au stat la baza hotararilor de infiintare a societatilor;- Evaluarea activitatii de management a membrilor Consiliului de Administratie numiti de Adunarea Generala a Actionarilor;- Asigurarea transparentei fata de Consiliul General al Municipiului Bucuresti in legatura cu desfasurarea activitatii economice, a societatilor comerciale infiintate in subordinea Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau unde acesta este actionar si in legatura cu situatia juridica a acestor companii. In acest sens comisia speciala infiintata va solicita de la organele de conducere a acestor companii rapoarte, situatii financiare anuale sau intermediare (trimestriale, semestriale), situatii legate de executia bugetara a fondurilor de care dispun companiile, precum si orice alte documente ce tin de activitatea economica si juridica a acestor societati;- Asigurarea unui cadru unitar de functionare din punct de vedere economic si juridic a societatilor comerciale infiintate in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau unde acesta este actionar.