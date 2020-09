Scriitoarea Ana Blandiana, despre alegeri: Un examen pe care trebuie sa-l trecem si noi alegatorii

"A considera alegerile un examen pe care politicienii sunt obligati sa il dea din patru in patru ani este cu siguranta cea mai fireasca si exacta dintre comparatii. Exista insa momente politice in care lucrurile dau semne ca isi nuanteaza si chiar isi schimba intelesul. Exista momente politice in care mersul la vot este un examen pe care trebuie sa-l dea, inaintea politicienilor, alegatorii", a scris ea.Alegerile de duminica, 27 septembrie 2020, vor fi un asemenea moment, a adaugat scriitoarea."Daca locuitorii Bucurestiului nu vor merge sa voteze un om care si-a dat aproape doua decenii din viata pentru a salva cladirile de patrimoniu ale unui oras care are atata nevoie de salvare, aparandu-le in justitie impotriva mafiilor imobiliare, politicienilor corupti si institutiilor indiferente; daca tinerii Bucurestilor nu vor renunta la excursia din weekend pentru a vota un om care a gandit si a prezentat solutiile inteligente si rationale de europenizare a unui oras care le asteapta de 30 de ani, atunci ei vor fi cei care vor cadea la examenul alegerilor. Prin tot ce a facut de ani de zile, Nicusor Dan a trecut examenul pentru Bucuresti, mai trebuie sa-l trecem si noi, alegatorii".