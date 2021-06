Bucurestiul, de la Basescu la Nicusor Dan. De ce nu s-a rezolvat nici astazi problema traficului din Capitala

Cum au tratat fostii primari problema traficului

In iunie 2000,a participat din partea PD la alegerile pentru Primaria Municipiului Bucuresti, castigand mandatul de primar general, pe care l-a detinut pana in decembrie 2004. Mandatul de primar general a coincis cu guvernarea Adrian Nastase , stilul combativ al lui Traian Basescu si desele conflicte cu majoritatea de stanga din Consiliul General al Municipiului Bucuresti crescandu-i notorietatea la nivel national.Basescu a avut cateva proiecte majore de infrastructura, in mandatul sau fiind lansata prima linie de metrou usor din Bucuresti, tramvaiul numarul 41, care face legatura intre Ghencea si Piata Presei, precum si pasajul Basarab, acesta fiind aproape de faza de inceperea constructiei cand a plecat din functie in 2004. Fostul primar al Capitalei, insa, nu a reusit sa gaseaasca o solutie si pentru decongestionarea traficului din Bucuresti.Reamintim ca Traian Basescu a fost ales primar si pentru al doilea mandat, candidand din partea Aliantei D.A. PNL -PD, in cadrul primului tur al alegerilor locale din 6 iunie 2004, cu un procent de 54,9%, insa a renuntat la mandat in decembrie 2004 cand a devenit presedintele Romaniei.a castigat in aprilie 2005, cu 53%, alegerile partiale pentru Primaria Generala a Capitalei, in urma plecarii lui Traian Basescu la Cotroceni. Cateva luni mai tarziu, in septembrie 2005, propune o strategie de dezvoltare a Bucurestiului pe termen lung, cu 35 de proiecte prioritare care ar trebui sa inceapa in timpul mandatului sau. Conform declaratiilor sale, pentru realizarea tuturor proiectelor Bucurestiul ar fi avut nevoie de sase miliarde de euro dintre care 2,8 miliarde pentru inceperea lucrarilor in timpul mandatului sau. Nimic, insa, nu a schimbat problema traficului din Bucuresti, acesta continuand sa atinga cifre ingrijoratoare.a demisionat din PSD in aprilie 2008 pentru a candida ca independent la alegerile din acelasi an pentru Primaria Municipiului Bucuresti, pe care le-a castigat in turul al doilea. La alegerile din 2012 a fost reales din primul tur pentru aceeasi functie. In septembrie 2015 a fost arestat preventiv pentru presupuse fapte de coruptie. Fostul edil a inaugurat pe 10 decembrie Dispeceratul de urgenta pentru traficul rutier din Capitala, in incinta Centrului de Monitorizare a Traficului, de pe soseaua Oltenitei nr. 107-111.Oprescu anunta ca dispeceratul va functiona non-stop si va fi gata sa primeasca orice reclamatie legata de trafic de la cetateni, la numarul 9762 sau 9PMB, cum este pe tastatura telefonului mobil."Traficul este o problema ce nu se poate rezolva fara organizare functionala, ci numai prin coordonarea activa a institutiilor abilitate ale statului. Centrul Capitalei este tranzitat zilnic de peste doua milioane de masini si infrastructura nu e adaptata. Avem cateva solutii pentru sistematizarea si disciplinarea soferilor", spunea Oprescu. Cu toate acestea, Bucurestiul a ajuns sa fie din ce in ce mai aglomerat.a fost desemnata pe 18 martie 2016 de PSD sa candideze pentru functia de Primar general al Municipiului Bucuresti, post pe care l-a castigat in urma alegerilor din 5 iunie 2016. Fostul edil promitea in 2016 "o revolutie in trafic"."Voi face revolutie in materie de trafic in capitala. Am foarte multe solutii care vor decongestiona traficul. In primul rand, investitii masive in transportul public, voi propune acordarea de urgenta a bugetului necesar pentru ca aceste autobuze stricate sa intre in trafic. Impreuna cu Politia Capitalei vom face in asa fel incat sa avem un sistem de semaforizare inteligent asa cum se intampla in orice Capitala europeana. De asemenea, as dori sa se incheie de urgenta lucrarile la metroul din Drumul Taberei.Lucrurile deja se misca. Peste doua saptamani voi merge la Bruxelles pentru a debloca proiectele cu fonduri europene care sunt acum inghetate, De un an de zile nu s-a mai lucrat deloc pentru deblocarea acestor fonduri.In jumatate de an se va vedea ca se vor schimba lucrurile in Bucuresti. Intr-o jumatate de an se va circula mult mai usor in Bucuresti. Sunt solutii identificate. M-am consultat cu multi specialisti in domeniul traficului, transportului si toti mi-au spus ca desi avem un plan de mobilitate urbana multe lucruri nu se respecta", spunea Gabriela Firea . Din pacate, insa, revolutia in trafic promisa de edil nu a avut loc, avariile la reteaua de termoficare au lasat in continuare sute de blocuri fara apa calda si caldura, iar poluarea a continuat sa ramana principala problema a Bucurestiului.actualul primar al Capitalei, promitea si el in campania electorala ca rezolva problema traficului din Bucuresti. Mai mult, edilul se lauda ca romanul care a revolutionat traficul din New York a veni cu solutii pentru Bucuresti."Sunt in permanenta in cautarea celor mai bune solutii pentru a moderniza Bucurestiul, asa cum v-am promis. Pentru trafic, pe langa consultantii din echipa mea, am decis sa aduc langa mine un expert, renumitul profesor Michael Horodniceanu, un american de origine romana, fost Traffic Commisioner al New York-ului intre 1986-1990 si presedinte al MTA Capital Construction intre 2008-2017, un om care si-a pus amprenta asupra traficului din metropola americana.Dupa o discutie preliminara despre modalitatile de colaborare, am agreat cu domnul Horodniceanu ca domnia sa sa devina consilier personal al Primarului General, pentru infrastructura si transport.Imediat dupa alegeri, vom incepe sa lucram impreuna pentru Capitala, pentru un trafic demn de secolul 21", spunea Nicusor Dan Nimic, insa, nu s-a schimbat in privinta traficului, de cand Nicusor Dan a venit la Primaria Capitalei. Bucurestiul ramane si la aceasta ora in topul celor mai aglomerate metropole din lume.