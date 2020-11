VIDEO Nicusor Dan semneaza un contract pentru reabilitarea a 210 kilometri din cei 954 ai retelei de termoficare din Bucuresti

Primarul Capitalei, Nicusor Dan , a declarat, marti, ca acest contract isi propune reabilitarea a 23% din reteaua de termoficare a Capitalei."Semnam astazi contractul de finantare pentru reabilitarea retelei de termoficare. Este vorba despre un contract pentru 210 kilometri din cei 954 kilometri. Semnam astazi, Primaria Capitalei cu Ministerul Fondurilor Europene, contractul de finantare pentru 210 kilometri, retea principala din reteaua de termoficare din 954 km pe care reteaua ii are, adica 23%", a afirmat Nicusor Dan.El a spus ca in ultimii patru ani numarul de avarii la reteaua de termoficare a crescut de 420 la 1.300."Este evidenta problema la care aceasta finantare raspunde. Din 2016 pana in 2020 numarul de avarii, in reteaua de termoficare, a crescut de la 420 la 1.300. Pierderea pe eficienta pe energie termica a crescut cu 5%, de asemenea, a crescut considerabil cantitatea de apa care trebuie introdusa in retea", a explicat primarul Capitalei.El a prezentat si cele trei mai imbunatatiri pe care le va aduce acest proiect."Prin aceasta finantare si prin lucrarile pe care le vom demara de indata ce vremea ne va permite si dupa ce vor fi finalizate procedurile de achizitie, o sa avem trei mari imbunatatiri. In primul rand, imbunatatirea caldurii si a apei calde pentru bucuresteni. In al doilea rand, reducerea pierderilor care se va duce intr-o reducere a subventiei pe care municipalitatea o plateste in fiecare an. In al treilea rand, dar nu cel mai putin important, reducerea poluarii atmosferice pe care aceasta ineficienta o genereaza. Acesta este obiectul contractului de azi. 1,6 miliarde lei, din care 1,3 miliarde lei finantare nerambursabila", a mai declarat Nicusor Dan.La randul sau, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca in curand va fi prezentata o finantare suplimentara, de 200 de milioane de euro, tot pentru sistemul de termoficare."Ca urmare a discutiilor pe care le-am avut cu domnul prim-ministru am propus, in planul national de redresare si rezilienta pe care o sa il prezentam in perioada urmatoare, o finantare suplimentara de 200 de milioane de euro astfel incat tot ceea ce inseamna parte din investitiile necesare sistemului energetic si retelei de termoficare a municipiului Bucuresti sa aiba parte de rezolvare si sa putem sa contribuim cat mai mult la reducerea pierderilor energetice care au loc in reteaua de transport si distributie a termoficarii municipiului Bucuresti. Este un proiect mare, este o strategie care face parte din prioritatile pe care domnul primar general le are", a declarat Marcel Bolos.Premierul Ludovic Orban a afirmat ca in ultimii 12 ani cei care au condus Bucurestiul au fost straini de probleme reale ale Capitalei, au avut promisiuni spectaculoase, dar nu au facut nimic, de fapt."Din pacate, in ultimii 12 ani, la Primaria Capitalei, au exercitat functia de primar general oameni care au fost straini de problemele reale ale Bucurestiului, primari generali care au promis luna de pe cer, autostrada suspendata sau reducerea la jumatate a facturilor la energie termica, pentru ca vorbim de semnarea unui contract, si care, de fapt, nu au facut nimic", a explicat Orban.El a mai afirmat ca semnarea acestui contract de finantare din fonduri europene pentru reabilitarea retelei de termoficare este doar inceputul colaborarii dintre Primaria Bucuresti si Guvern, urmand sa continue cu proiecte in domeniul mediului, mobilitatii urbane si sanatatii.Orban a declarat ca este nevoie de investitii majore pentru a creste randamentul sistemului de termoficare din Capitala."In privinta sistemului de termoficare din Bucuresti, de ce am spus ca este doar un prim pas, pentru ca este nevoie de investitii majore pentru a creste randamentul sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti. La ora actuala, producerea energiei termice se face in centrale cu randamente de aproximativ 50%, daca nu si mai putin. Iar pierderile pe reteaua principala si pe retelele secundare sunt uriase.De asemenea, exista pierderi in cadrul cladirilor, pierderi prin pereti, prin ferestre, care duc randamentul sistemului de producere si furnizare a energiei termice la o cifra care face extrem de ineficienta exploatarea acestui sistem de termoficare publica. Obiectivul nostru este sa sprijinim Primaria Capitalei in toate celelalte proiecte legate de cresterea eficientei, cresterea randamentului in functionarea sistemului de alimentare cu caldura si cu apa calda a bucurestenilor", a mai declarat Ludovic Orban.viewscnt