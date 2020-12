VIDEO S-au aprins luminitele de sarbatori in Bucuresti. Cum arata Capitala acum

Decoratiunile sunt aceleasi cu care Bucurestiul a fost impodobit si anul trecut: 10 milioane de leduri montate pe 40 de kilometri de bulevarde si strazi adiacente, peste 2.000 de figurine de 2,5 metri inaltime si peste 9.000 de elemente luminoase 3D si 2D.Primarul Capitalei, Nicusor Dan , spunea, in noiembrie, ca Bucurestiul va avea luminite de Craciun la fel ca anul trecut, cheltuielile ridicandu-se la 9 milioane de lei.Edilul a precizat ca este vorba despre un contract incheiat de vechea administratie, intre Compania Municipala de Iluminat Public si un operator privat, contract care expira anul acesta. In sectorul 4, instalatiile de iluminat festiv au fost aprinse in weekend.