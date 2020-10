VIDEO Traian Berbeceanu, la preluarea mandatului de prefect al Capitalei: "Le vom oferi bucurestenilor solutii, nu justificari"

La ceremonie au fost prezenti ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , ministrul Muncii, Violeta Alexandru , si primarul general ales al Capitalei, Nicusor Dan Traian Berbeceanu a fost numit in functia de prefect al municipiului Bucuresti printr-o hotarare de guvern publicata joi seara in Monitorul Oficial.Berbeceanu il inlocuieste in functie pe Gheorghe Cojanu.Noul prefect al Capitalei Traian Berbeceanu a declarat vineri, dupa depunerea juramantului, ca investirea in functia de prefect al... "judetului" Bucuresti il onoreaza. El si-a corectat imediat greseala, afirmand ca este emotionat. Berbeceanu l-a asigurat pe primarul ales Nicusor Dan de o "colaborare exceptionala"."Investirea in functia de prefect al judetului... al Municipiului Bucuresti ma onoreaza. Sunt vremuri deosebite, cu provocari mari. Am convingerea ca impreuna putem face fata. (...) Vreau sa ii asigur pe colegii din prefectura de tot sprijinul meu si de faptul ca le vom oferi bucurestenilor solutii, nu justificari", a declarat Berbeceanu.In acelasi timp, el l-a asigurat pe primarul ales Nicusor Dan de sprijinul sau."Il asigur pe primarul general de o colaborare exceptionala pentru a rezolva toate problemele pe care le vom avea. Va multumesc din tot sufletul, sunt emotionat", a incheiat noul prefect al Capitalei.