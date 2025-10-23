Nicușor Dan, înaintea summitului Uniunii Europene: „Sunt teme importante pentru România”. Aderarea Republicii Moldova, pe ordinea de zi VIDEO

Președintele României, Nicușor Dan participă joi, 23 octombrie, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles.

Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuție situația din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea UE și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația și Republica Moldova, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Ce se discută

Președintele României, Nicușor Dan, a făcut declarații înaintea participării la summitul Uniunii Europene.

„Sunt teme importante pentru România. Începem cu partea de securitate, cele patru programe de securitate, și discuția este că, în momentul acesta, discutăm de un plan de acțiune cu care Comisia a venit, pe care doar l-a schițat la Copenhaga acum trei săptămâni”, a declarat Nicușor Dan.

„După aceea urmează o discuție pe Ucraina, este o discuție despre cum se pot folosi, de unde mai găsim bani pentru Ucraina, și este o discuție pe fondurile înghețate ale Rusiei — în ce măsură ele pot garanta niște împrumuturi care să meargă către Ucraina, pentru a nu mai afecta bugetul european și bugetele statelor membre”, a adăugat președintele.

„După aceea, discuția pe competitivitate, unde se discută de simplificare. Asta înseamnă mai puțini bani pentru companii, pentru fel de fel de raportări, și asta înseamnă un plus de competitivitate. Se discută de digitalizare și se discută de compatibilitatea cu condițiile de climă, unde, evident, există un oarecare conflict între a fi competitiv și a respecta niște obiective ambițioase pe emisii de carbon”, a mai spus șeful statului.

Procesul de aderare al Republicii Moldova

„Și, ultimul subiect, și din nou foarte important pentru România, este Moldova și procesul de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană, cuplarea cu Ucraina — cum putem să facem ca să folosim acești ani pentru accederea Moldovei la Uniunea Europeană. Este o discuție care s-a purtat toate aceste trei săptămâni. O să vedem în discuția liderilor dacă o să ajungem la un consens sau dacă o să amânăm pentru decembrie decizia”, a spus șeful statului.

Referindu-se la discuțiile privind Republica Moldova, Nicușor Dan a precizat: „Păi, începerea procesului formal de aderare, cu capitolele. Asta este discuția, dar asta este ambiția. Cum se poate face asta din punct de vedere tehnic o să vedem azi.”

Zidul de drone

„După cum știți, Comisia a publicat în 16 octombrie acest plan de acțiune, care, cum v-am spus, la Copenhaga fusese doar schițat, cu toate cele patru componente, inclusiv așa-numitul zid de drone. Și, spre deosebire de discuțiile de până acum, acest plan de acțiune are și termene de implementare. Asta este discuția și cred că aici, spre deosebire de discuțiile despre activele înghețate, unde părerile sunt mai împărțite între țări, lucrurile vor merge foarte simplu”, a mai afirmat președintele.

„În orice caz, nu pot să anticipez asta. În orice caz, fiecare dintre pachetele de sancțiuni a afectat economic Rusia. Și faptul că probabil se va adopta pachetul 19 este un lucru bun”, a mai spus Nicușor Dan.

„Noi avem un război hibrid de cel puțin zece ani, în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii. Deci nu e o noutate că trebuie să ne pregătim, trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei. Pentru moment, mesajul meu este că oamenii să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și, dacă ne pregătim, nu există acest pericol”, a mai transmis președintele României.

