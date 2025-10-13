Cum poate fi demis Nicușor Dan din funcția de președinte al României. Ce spune legea

După doar câteva luni de mandat, Nicușor Dan s-a văzut cu un capital de încredere extrem de scăzut, potrivit sondajelor de opinie și totodată, implicat în diverse episoade controversate, ce au ajuns teme pentru amuzament și dezbatere în spațiul public.

Gafele de comunicare și protocol, relația rece cu SUA, implicarea în dosarul „Georgescu”, capitalul de încredere scăzut din sondajele de opinie și neonorarea promisiunilor din campania electorală se numără printre motivele pentru care principalul partid de opoziție, AUR, a anunțat inițierea unor demersuri privind suspendarea și demiterea oficialului de la Palatul Cotroceni.

Și totuși, cum poate fi demis Nicușor Dan?

Potrivit art. 95 din Constituție, suspendarea președintelui României trebuie să urmeze următoarele etape:

„În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Președintele poate da Parlamentului explicații cu privire la faptele ce i se impută”, se arată în alin. 1.

„Propunerea de suspendare din funcţie poate fi inițiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui”, menționează alin. 2.

„Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui”, menționează alin. 3.

Președintele vs. petițiile semnate de cetățeni. Studiu de caz: Klaus Iohannis

În 2022, partidul AUR a adunat peste două milioane de semnături, depuse la Senat, în vederea suspendării și demiterii fostului președinte, Klaus Iohannis. George Simion, liderul formațiunii, anunțase că acestea reflectă „voința românilor”, însă demersul a fost ignorat de majoritatea parlamentară. PSD, PNL, USR și UDMR au respins acțiunea.

Campania celor de la AUR își propusese să pună presiune pe Parlament, în condițiile în care procedura constituțională de suspendare (art. 95 din Constituție) nu implică semnături de la cetățeni, ci doar de la minim o treime din parlamentari (155 în actualul legislativ, compus din 465 de membri). Semnăturile populare au fost folosite simbolic, prin site-uri precum JosIohannis.ro, pentru a mobiliza susținători și a cere inițierea procedurii parlamentare.

Pe scurt, soarta președintelui depinde exclusiv de voința majorității din Parlament, potrivit legii. Strângerea de semnături de la cetățeni pentru demiterea președintelui nu generează consecințe juridice. În schimb, o astfel de acțiune poate fi utilizată în mod simbolic, drept un semnal de alarmă la adresa legislativului. În funcție de context, de diverși factori, majoritatea parlamentară poate ține sau nu cont de voința populară.

În cazul partidului AUR, formațiunea ajunsese în Parlament, în 2020, după ce obținuse 9%. În 2024 a primit 18% dintre voturi. Astfel, influența sa în Parlament rămâne scăzută. Însă, potrivit celor mai recente sondaje de opinie, 41% dintre români ar pune ștampila pe formațiunea suveranistă, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri.

Dezaprobare masivă în cazul lui Nicușor Dan

În patru luni de la preluarea mandatului, încrederea românilor în președintele Nicușor Dan a scăzut puternic. Oficialul de la Palatul Cotroceni se află pe locul al treilea ca nivel de aprobare, potrivit unui sondaj publicat în septembrie de institutul de sondare CURS.

Pentru Nicușor Dan este un declin abrupt. A ajuns la 34% cotă de încredere, după George Simion (38%) și Călin Georgescu (40%).

Nicușor Dan consemnase încă din prima săptămână de la preluarea mandatului o cotă de încredere scăzută, fiind validat de doar 43% dintre cetățeni, potrivit Sociopol. În 2005, la debut, Traian Băsescu era creditat cu 73%, Klaus Iohannis, în 2015, cu 71%.

Nicușor Dan, primul președinte al României demis de cetățeni?

Până în prezent, niciun președinte al României nu a fost demis prin referendum. Traian Băsescu a fost aproape, după cele două suspendări, din 2007 și 2012. De fiecare dată a scăpat, pentru că pragul de validare, de 50% participare, nu a fost bifat.

Fostul președinte a abordat strategic. El și-a îndemnat susținătorii la boicot, pentru a nu valida „lovitura de stat”. 75%, respectiv 88% dintre români votaseră pentru demiterea lui Băsescu, dar eforturile și speranțele au fost în zadar.

