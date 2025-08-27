Surprize suveraniste în discuțiile pentru vârful SRI și SIE: „Poate Nicușor Dan are indicii că se va contura o altă majoritate parlamentară cu participarea AUR”

Au apărut în spațiul public informații privind două propuneri pe care președintele Nicușor Dan le-ar fi făcut, în cadrul ședinței de marți seară a coaliției de guvernare, pentru conducerea SRI și a SIE. Nominalizările nu sunt oficiale, dar au stârnit deja rumoare și controverse. Ceea ce atrage atenția, mai presus de numele vehiculate, este însă stilul de comunicare al președintelui sau, mai degrabă, lipsa acestuia.

Întrebat de presă în nenumărate ocazii despre numirile la vârful serviciilor, Nicușor Dan nu a părut dispus să accelereze procesul și să își asume transparent opțiunile. Astfel, subiectul l-a depășit, iar acum este rostogolit pe surse, în absența unei poziții oficiale din partea sa.

Situația devine și mai delicată în momentul în care numele vehiculate sunt apreciate în special de zona suveranistă, care câștigă constant teren politic. În aceste condiții, președintele ar fi obligat să apară public, să confirme sau să infirme scenariile apărute și, mai ales, să explice de ce ar fi ales anumite persoane pentru una dintre cele mai sensibile zone ale statului român: conducerea serviciilor de informații.

Alexandru Coita, analist politic, consultant de strategie și expert în relații internaționale și afaceri europene, a comentat, într-o analiză pentru Ziare.com, subiectul nominalizărilor pentru conducerea SRI și SIE, care a stârnit mult interes în presă în ultimele ore. Expertul opinează că propunerile prezentate de Nicușor Dan sunt surprinzătoare. Este vorba despre avocatul Gabriel Zbârcea, pentru șefia SRI, și ambasadorul Marius Gabriel Lazurca, pentru conducerea SIE.

„Dosarul care îl recomandă pe Lazurca”

Analistul Alexandru Coita consideră că nominalizarea lui Gabriel Lazurca are un fundament profesional clar, deși menționează că discuțiile nu sunt oficiale, ci doar zvonuri apărute în spațiul public.

„Subiectul care a fost rostogolit foarte mult de aseară până în acest moment în presă și care susține, evident, foarte mult interes pentru că e un subiect interesant, nominalizarea șefilor SRI și la SIE, unde, aparent, domnul Nicușor Dan ar fi venit cu două propuneri cel puțin pe jumătate, să spunem, surprinzătoare. Mă refer aici la domnul avocat Zbârcea, pentru șefia SRI, și domnul ambasador Lazurca, pentru șefia SIE. Fac mențiunea că, din punctul meu de vedere, nu am certitudinea că aceste discuții au avut loc 100%, deși ele par să fie validate de mai multe surse, și nu am certitudinea, inclusiv prin prima faptului că ele mi se par surprinzătoare.

Dacă în ceea ce îl privește pe domnul Lazurca ar avea un fundament numirea, în sensul în care vorbim de un diplomat de carieră, un om din vechea gardă de externe, cu pregătire solidă, domnia sa are studii în Franța, până la nivel de doctorat dacă nu mă înșel, a avut câteva misiuni diplomatice, a condus câteva misiuni diplomatice la Vatican și în două capitale de interes maxim pentru România, mă refer aici la Chișinău și la Budapesta, unde de altfel a și intrat în clinci, dacă vreți, cu liderul maghiar, domnul Viktor Orban. Deci, din acest punct de vedere, să spunem că exista un dosar care îl recomandă pe domnul Lazurca”, a explicat Alexandru Coita în analiza sa pentru Ziare.com.

Profilul lui Zbârcea: o alegere surprinzătoare

În ceea ce-l privește pe Gabriel Zbârcea, Alexandru Coita apreciază că este o figură cunoscută în piața juridică, conducând una dintre cele mai importante case de avocatură din România. Totuși, istoricul său politic și asocierea cu mișcarea suveranistă și cu PSD, în perioada Năstase, fac ca nominalizarea să fie surprinzătoare.

„Din punct de vedere al domnului avocat Zbârcea, deși domnia sa, sigur că este cunoscut în piață și conduce o casă de avocatură care, din câte știu, este în top 3 în România, deci o casă de avocatură puternică, domnia sa a studiat anumite controverse asociindu-se cu mișcarea suveranistă, asociindu-se cu o zonă mai degrabă apropiată de AUR. Dar, dacă ne uităm în spate în CV, vedem și anumite tangențe cu PSD, cu Partidul Social Democrat, aripa veche a domnului Năstase și din alte perioade. Deci, aici am putea spune că ar fi o surpriză o astfel de nominalizare”, a punctat Alexandru Coita pentru Ziare.com.

„O altă majoritate parlamentară cu participarea AUR”

Alexandru Coita intuiește că alegerea lui Zbârcea ar putea fi motivată de anticiparea unei posibile evoluții politice până la alegerile din 2028, când o majoritate parlamentară ar putea include și AUR.

„Ar trebui să înțelegem mai bine de ce domnul președinte Nicușor Dan ar vrea să pună într-un post o persoană asociată mai degrabă cu zona PSD și suveranistă, în loc să nominalizeze o persoană cu valențe, să spunem, mai reformiste sau din zona mai apropiată de zona USR. Sau un tehnocrat, se zvonea ieri dimineață, pentru că bursa zvonurilor este pe variantă turbo în perioada aceasta, se zvonea, se discuta, inclusiv în sistemul acesta de ordine publică, de o posibilă nominalizare a doamnei Alina Mungiu Pipidi, o persoană cu un profil total diferit. Am putea specula aici, mai ales pe tema domnului Zbârcea, cine știe, poate domnul Nicușor Dan are indicii că în curând sau dacă nu până la alegeri, cel puțin în 2028, în România se va contura o altă majoritate parlamentară cu participarea AUR, probabil că, posibil, mă gândesc că vrea să pregătească o aliniere a instituțiilor în care să acomodeze această zonă suveranistă care aș zice, din păcate, dar până la urmă e vorba de realitate, care capătă din ce în ce mai mult teren”, a mai spus Alexandru Coita pentru Ziare.com.

