Suspendarea lui Nicușor Dan, misiune momentan imposibilă. Ce greșeală ar trebui să facă președintele „Amintește de strategia lui Dragnea”

Autor: Teodor Bobei
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 03:08
121 citiri
Suspendarea lui Nicușor Dan, misiune momentan imposibilă. Ce greșeală ar trebui să facă președintele „Amintește de strategia lui Dragnea”
Nicușor Dan și George Simion, la o dezbatere FOTO Hepta

George Simion și AUR se concentrează zilele acestea pe două linii de atac împotriva „sistemului”. Prima se referă la desființarea Curții Constituționale prin referendum, iar a doua urmărește procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

George Simion a vorbit recent despre faptul că poartă discuții cu parlamentarii din mai multe partide pentru a declanșa procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Chiar dacă ar reuși prin absurd să adune o majoritate parlamentară pentru a-l suspenda pe președinte, obiectul suspendării lipsește.

Liderul AUR a declarat că președintele „întruneşte toate condiţiile necesare ca să fie suspendat din funcţie”, argumentând că a văzut „ingerinţe grave din partea lui Nicuşor Dan în justiţie”, asta în contextul prezentării „Raportului privind lovitura de stat – 24 noiembrie 2024 -18 mai 2025.

Cu toate acestea, pentru a declanșa procedura este nevoie ca președintele Nicușor Dan să încalce Constituția, lucru care încă nu s-a întâmplat, în ciuda acuzațiilor celor de la AUR.

În ceea ce privește numărul de parlamentari necesari pentru această procedură, cifrele sunt complet împotriva lui Simion, iar PSD nu pare, cel puțin momentan, să se angajeze într-o astfel de misiune, care, la momentul de față, l-ar putea scoate consolidat pe președintele Nicușor Dan, așa cum și Traian Băsescu și-a consolidat puterea după suspendarea din 2007.

În ceea ce privește strategiile AUR, cea de suspendare a lui Nicușor Dan și cea de desființare a Curții Constituționale, pe care partidul tot marșează în spațiul public de câteva săptămâni, politologul Cristian Pîrvulescu spune că acestea amintesc de strategia lui Liviu Dragnea, iar cele două acțiuni trebuie privite în corelație.

„Dragnea, de exemplu, viza suspendarea președintelui Iohannis cumulând două referendumuri. Referendumul de suspendare cu referendumul de schimbare a Constituției, pentru a avea o prezență semnificativă”, afirmă Cristian Pîrvulescu, într-o intervenție pentru Ziare.com.

Profesorul Pîrvulescu spune că este vorba despre o acțiune de durată medie și lungă, care face parte din campania permanentă a celor de la AUR, care are legătură cu contestarea întregii ordini constituționale din România.

„Curtea Constituțională este principalul impediment și o să o vizeze permanent. Se joacă cu focul, pentru că de acum încolo, datorită propunerilor neconstiuționale, sigur, nu cu politicienii din România, care sunt fricoși, partidul ar fi putut scos în afara legii”

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA întărește ideea că, pe baza propunerilor pe care le fac, care pun în pericol ordinea constituțională din România, partidul ar trebui scos în afara legii.

„Există, din punctul meu de vedere argumente în această direcție”, spune Pîrvulescu.

În ceea ce privește o posibilă „sucire” a PSD în privința lui Nicușor Dan, acesta spune că nu este clar dacă social-democraților le convine sau nu cine este președintele României, mai ales că oricium nu au avut candidat la alegerile prezidențiale din mai.

„Am ajuns în impasul în care suntem din cauza strategiei PSD, pentru că domnul Grindeanu și cei care vor prelua conducerea nu pot să spună că nu au validat strategia domnului Ciolacu, iar un atac împotriva ordinii constituționale este foarte periculos, doar că vorbeam și zilele trecute despre întoarcerea ciudată spre epoca Dragnea”, mai spune politologul.

Cristian Pîrvulescu spune că Sorin Grindeanu pare să uite epoca respectivă, în care a avut de suferit în calitate de premier când a intrat în coliziune cu Liviu Dragnea.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță spune că pentru suspendarea lui Nicușor Dan nu există niciun motiv de suspendare.

„Deocamdată suntem în faza aceasta a declarațiilor politice. AUR-ul încearcă să mențină această stare de nemulțumire în societate, să profite de toate faliile din ea, generate de situația economică, de creșterile de prețuri, deci încearcă să speculeze pe orice cale energiile negative din societate și să le convertească în capital politic. Fie că este vorba despre Curtea Constituțională, fie că este vorba despre această idee de suspendare a președintelui. Ambele n-au vreun temei constituțional”, spune acesta.

George Simion a mai vorbit despre suspendare și în cazul lui Klaus Iohannis, atunci când acesta era în funcție, dar și în timpul interimatului menținut de Ilie Bolojan la Cotroceni, însă niciodată aceste amenințări nu s-au concretizat.

Cum poate fi suspendat Nicușor Dan, conform Constituției

Constituția României prevede faptul că majoritatea Parlamentară poate vota suspendarea președintelui României, dacă acesta încalcă Constituția țării.

Astfel, conform articolului 95 din Constituția României:

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.

Procedura de suspendare a președintelui a mai reușit de două ori în istoria României, în mandatele lui Traian Băsescu.

Pe 19 aprilie 2007, Parlamentul României a votat cererea de suspendare pe motiv de neconstituționalitate a președintelui României, cu 322 voturi pentru, 108 împotrivă și 10 abțineri.

Dacă, inițial, președintele Traian Băsescu a declarat că va demisiona „în maxim 5 minute” de la votul Parlamentului, ulterior, acesta a revenit într-o declarație publică și a afirmat că s-a răzgândit, pentru a nu amplifica și mai mult criza politică.

8,1 milioane de cetățeni s-au prezentat atunci la urne, numărul real fiind însă controversat, 74,48% votând împotriva suspendării președintelui Traian Băsescu.

În urma acestei tentative a Opoziției de a-l da jos, președintele Băsescu și-a consolidat, de fapt, puterea, prin reconfirmarea populară.

O a doua suspendare avea să fie votată de Parlamentul României pe 6 iulie 2012, la inițiativa USL.

Președintele Traian Băsescu era acuzat atunci că „a instigat la nerespectarea deciziilor Curții Constituționale”, ar fi făcut presiuni directe asupra judecătorilor CC, a inițiat un proiect neconstituțional de revizuire a Constituției și s-a substituit funcțional Guvernului. Un alt lucru care i s-a reproșat președintelui este că a declarat că nu va numi un premier USL, chiar dacă această coaliție va obține majoritatea absolută în Parlament.

La 10 iulie, Curtea Constituțională a decis în unanimitate că referendumul de demitere este valid „în măsura în care se asigură participarea la vot a cel puțin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente”.

Din numărul total al cetățenilor cu drept de vot care se ridică la 18.292.464, la vot s-au prezentat 46,24% din români. 87,52% - 7.403.836 - au votat DA, fiind în favoarea suspendării președintelui Traian Băsescu. 11,15% - 943.375 persoane - au votat NU, fiind contra demiterii președintelui.

Desființarea CCR, fantezia pe care AUR o vinde românilor. Ce urmărește, de fapt, George Simion prin promovarea acestui referendum
Desființarea CCR, fantezia pe care AUR o vinde românilor. Ce urmărește, de fapt, George Simion prin promovarea acestui referendum
George Simion a pus gând rău Curții Constituționale din România și vrea să strângă semnături pentru organizarea unui referendum prin care să desființeze instituția. Simion a declarat...
Orban spune că Nicușor Dan nu poate numi „chiar pe cine vrea el” la șefia serviciilor de informații
Orban spune că Nicușor Dan nu poate numi „chiar pe cine vrea el” la șefia serviciilor de informații
Ludovic Orban, consilier al şefului statului, afirmă că spre deosebire de predecesorii săi, preşedintele Nicuşor Dan „nu poate numească chiar pe cine îşi doreşte el” la şefia...
#Nicusor Dan, #suspendare, #George Simion, #partidul AUR , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
FOTO Diana Sosoaca, dupa ce s-a intors din Rusia: "Daca Zelenski indrazneste sa vina in Parlament, ii rup picioarele"
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"
ObservatorNews.ro
Doua masini au luat foc in Pipera, la cativa pasi de o conducta de gaz. Zeci de locatari, scosi din case

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Suspendarea lui Nicușor Dan, misiune momentan imposibilă. Ce greșeală ar trebui să facă președintele „Amintește de strategia lui Dragnea”
  2. Kelemen Hunor apără decizia intonării Imnului Secuiesc la Congresul UDMR. „Este şi poporul tău, Sorin Grindeanu. Este şi poporul tău, Nicuşor Dan”
  3. Orban spune că Nicușor Dan nu poate numi „chiar pe cine vrea el” la șefia serviciilor de informații
  4. Ludovic Orban spune că amenințările prea dese ale PSD cu ruperea coaliției sunt ridicole. „Nu pot să-și permită”
  5. Șoșoacă, amenințare pentru Zelenski, la „Prietenii Rusiei”: „Îți rup picioarele! Piticule dansator, dă-ne teritoriile ocupate!”
  6. Sondaj alegeri București. Candidatul care înregistrează cea mai mare creștere contestă rezultatele cercetării: "Se bat câmpii masiv. Cred că vor câștiga alegerile prin manipulări"
  7. George Simion, mesaj la trei zile de la tragedia din Rahova. Unde se află liderul AUR. „M-am rugat mult în aceste zile pentru victime”
  8. Cât valorează acum aurul românesc ajuns la ruși. „Nu am uitat și nici nu am cedat în această luptă”
  9. Nu mai există partide de „stânga” și de „dreapta”, avertizează un cunoscut politolog: „Acum, clivajul este între aceste două tabere! USR are un comportament mai autoritar decât PSD”
  10. Vila din Aviatorilor, cu milioane de euro cheltuite pentru renovare și despre care se spunea că e pregătită pentru Iohannis, scoasă la închiriere. De la cât pornește licitația