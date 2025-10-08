E posibilă suspendarea președintelui? „George Simion dă senzația că se luptă cu Nicușor Dan. Lucrurile se pot schimba în lunile care vor veni”

Partidul AUR a prezentat propriul raport privind anularea alegerilor din 2024 și consideră că Nicușor Dan ar întruni toate condițiile pentru a fi suspendat din funcția de președinte. Liderul formațiunii, George Simion, a declarat că documentul va fi tradus „în toate limbile de circulație internațională” și transmis către principalele cancelarii străine pentru a arăta „abuzurile” comise de actuala administrație.

Demersul, care amestecă retorica suveranistă cu mesaje adresate partenerilor externi, ridică întrebări despre adevăratul scop politic al acțiunii. Strategia suveraniștilor pare să repete o formulă care a funcționat până acum: mobilizarea prin conflict și simboluri naționale, iar ultimele sondaje arată că partidul continuă să-și păstreze o bază solidă de susținători.

În timp ce AUR își mobilizează electoratul cu un discurs radical, analiștii politici cred că miza reală ține de poziționarea partidului în perspectiva următoarelor runde electorale.

Analistul politic Nicu Tașcă, trainer și specialist în comunicare publică, manager la Academia de Democrație, Comunitate și Mediu, a comentat pentru Ziare.com inițiativele lui George Simion, explicând că acestea par parte a unei strategii electorale bine calibrate. Potrivit acestuia, liderul AUR încearcă să transmită publicului ideea că nu este izolat pe scena politică și că are sprijin inclusiv din afara țării.

Ads

„Simion, potrivit mai degrabă pentru mișcări de opoziție decât pentru funcții de reprezentare națională”

Nicu Tașcă a remarcat că acțiunile liderului AUR urmăresc să transmită imaginea unui politician combativ, aflat în luptă cu toți cei care au în mâini frâiele țării, în special cu președintele Nicușor Dan.

„Într-o analiză pentru Ziare.com din luna mai a acestui an spuneam că George Simion este un lider revoluționar, care simte nevoia de apartenență la momente majore (revoluții) și de simbolistică și că este potrivit mai degrabă pentru mișcări de opoziție decât pentru funcții de reprezentare națională. Ori asta face. Dă senzația că se luptă cu Nicușor Dan, vrea să arate că nu e singur, că are susținere de la partenerii săi politici străini”, a opinat Nicu Tașcă pentru Ziare.com.

„Nu cred în succesul demersului de suspendare, dar lucrurile se pot schimba”

Ads

Strategia lui George Simion, spune analistul, urmează o „rețetă” deja testată, care a adus formațiunii politice creșteri vizibile în sondajele de opinie. Totuși, deși inițiativa de suspendare a președintelui pare mai degrabă un gest simbolic în acest moment, Nicu Tașcă nu exclude o evoluție a situației.

„Este un demers menit să aducă AUR puncte electorale importante. Este rețeta pe care a mers și până acum și care a dat rezultate, dacă ne uităm în ultimele sondaje de opinie. În acest moment, nu cred în succesul demersului de suspendare, dar lucrurile se pot schimba în lunile care vor veni”, a spus Nicu Tașcă pentru Ziare.com.

Ads