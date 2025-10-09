Tensiuni între un deputat și președintele Nicușor Dan, la Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Ce i-a reproșat politicianul

Autor: Daniel Groza
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 12:17
973 citiri
Tensiuni între un deputat și președintele Nicușor Dan, la Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Ce i-a reproșat politicianul
Silviu Vexler i-a făcut o serie de reproșuri lui Nicușor Dan FOTO captură Facebook/Administrația Prezidențială

Deputatul Silviu Vexler l-a criticat public pe președintele Nicușor Dan pentru opoziția față de legea de combatere a antisemitismului, afirmând că declarațiile sale „au avut un efect negativ” și au fost interpretate ca o încurajare pentru promovarea ideologiilor extremiste.

Prezent la ceremonia prilejuită de Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, deputatul Silviu Vexler, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, care a inițiat proiectul de lege de combatere a antisemitismului şi interzicerea organizaţiilor legionare, atacat fără succes de șeful statului la CCR, i-a făcut o serie de reproșuri președintelui.

„Domnule președinte Dan, ați hotărât să vă opuneți acestei legi spunând, citez: ”legea spune că, dacă faci o organizație cu caracter legionar trebuie să faci pușcărie, eu nu cred”. Domnule președinte, la începutul recent al mandatului dumneavoastră ați spus ca vreți să faceți o schimbare în societate cat mai repede. În acest caz particular (legea Vexler, n.r.) încercarea de a bloca o lege absolut necesară, susținută de toate instituțiile relevante ale statului român, confirmată de două ori de CCR, alături de declarațiile dumneavoastră pe acest subiect au avut un efect negativ”, a spus joi, 9 octombrie, Vexler, conform Hotnews.ro

„Au fost interpretate ca o încurajare extraordinară de acel segment din societate care vrea să distrugă democrația. Au perceput-o ca pe o încurajare pentru promovarea în continuare a ideologiilor legionare, antisemitismului. Sunt convins că nu aceasta a fost intenția dumneavoastră, dar așa arată realitatea comunității evreiești. Cuvintele sunt mult mai puternice decât armele”, a subliniat deputatul.

„Nu pot să nu mă întreb dacă un supraviețuitor al Holocaustului ar sta în fața noastră, dacă ar putea cineva să se uite în ochii lui și să îi spună că au existat legionari și naziști buni, legionari și naziști răi. Nu cred”, a conchis Vexler.

Dan a declarat că va retrimite în Parlament „Legea Vexler”, după ce Curtea Constituţională va publica motivarea deciziei prin care a hotărât că actul normativ este conform legii fundamentale.

„Legat de legea iniţiată de domnul Vexler, în primul rând completează o lege care există, e în vigoare. În al doilea rând, eu am atacat-o la Curtea Constituţională, cerând Curţii Constituţionale să constate că aproximativ jumătate din articolele din această completare sunt neconstituţionale, opinie pe care o am în continuare, chiar dacă CCR a spus altceva”, a declarat Dan în luna iulie.

Nicușor Dan laudă eforturile lui Donald Trump pentru acordul de pace pentru din Gaza "Apreciez eforturile și conducerea valoroasă a președintelui"
Nicușor Dan laudă eforturile lui Donald Trump pentru acordul de pace pentru din Gaza "Apreciez eforturile și conducerea valoroasă a președintelui"
Președintele Nicușor Dan salută acordul pentru Gaza, considerând că acesta aduce speranța necesară pentru pace și stabilitate în regiune și reafirmă angajamentul României de a sprijini...
Președintele Nicușor Dan face apel la toleranță. "Avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, xenofob, care incită la ură"
Președintele Nicușor Dan face apel la toleranță. "Avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, xenofob, care incită la ură"
Președintele Nicușor Dan a subliniat joi, 9 octombrie, la ceremonia de Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, importanța păstrării memoriei evenimentelor...
#Nicusor Dan, #Silviu Vexler, #tensiuni, #acuzatii, #repros , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
"Haosul va incepe". Un sociolog rus anticipeaza sfarsitul lui Putin. "De indata ce vor vedea ca Rusia incepe sa piarda, il vor darama"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Putea ajunge "cel mai bogat din Romania", dar l-a lovit pe "al treilea om al lumii" si a urmat "cosmarul": "A scos pistolul"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. PNL a dezvăluit numele celor 3 PSD-iști „puși” să-l atace pe premierul Bolojan: „Muppets Show”
  2. Tensiuni între un deputat și președintele Nicușor Dan, la Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Ce i-a reproșat politicianul
  3. Nicușor Dan laudă eforturile lui Donald Trump pentru acordul de pace pentru din Gaza "Apreciez eforturile și conducerea valoroasă a președintelui"
  4. Președintele Nicușor Dan face apel la toleranță. "Avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, xenofob, care incită la ură"
  5. Analiză: Puterea Judecătorească își face majoritate la CCR?
  6. Traian Băsescu trebuie să ajungă astăzi în fața judecătorilor. Pentru ce a fost citat fostul președinte
  7. De ce a intrat ANAF cu forța în casa soților Iohannis de la Sibiu. Ce spune șeful instituției despre recuperarea prejudiciului uriaș
  8. Guvernul Bolojan se întrunește astăzi pentru un pachet important de măsuri. Pe agendă ședinței se află și reglementări fiscal-bugetare pentru sezonul rece
  9. Reducerea numărului de parlamentari, Parlamentul unicameral și „alți demoni” populiști. Cum se poate fragiliza o democrație și așa deficitară
  10. Bolojan, mulțumit cu ce-a primit de la CCR. "Deciziile de astăzi ale Curții Constituționale ne permit să reducem posturi inutile, să tăiem salariile excesive și sinecurile"