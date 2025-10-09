Tensiuni între un deputat și președintele Nicușor Dan, la Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Ce i-a reproșat politicianul

Deputatul Silviu Vexler l-a criticat public pe președintele Nicușor Dan pentru opoziția față de legea de combatere a antisemitismului, afirmând că declarațiile sale „au avut un efect negativ” și au fost interpretate ca o încurajare pentru promovarea ideologiilor extremiste.

Prezent la ceremonia prilejuită de Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, deputatul Silviu Vexler, preşedintele Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, care a inițiat proiectul de lege de combatere a antisemitismului şi interzicerea organizaţiilor legionare, atacat fără succes de șeful statului la CCR, i-a făcut o serie de reproșuri președintelui.

„Domnule președinte Dan, ați hotărât să vă opuneți acestei legi spunând, citez: ”legea spune că, dacă faci o organizație cu caracter legionar trebuie să faci pușcărie, eu nu cred”. Domnule președinte, la începutul recent al mandatului dumneavoastră ați spus ca vreți să faceți o schimbare în societate cat mai repede. În acest caz particular (legea Vexler, n.r.) încercarea de a bloca o lege absolut necesară, susținută de toate instituțiile relevante ale statului român, confirmată de două ori de CCR, alături de declarațiile dumneavoastră pe acest subiect au avut un efect negativ”, a spus joi, 9 octombrie, Vexler, conform Hotnews.ro

„Au fost interpretate ca o încurajare extraordinară de acel segment din societate care vrea să distrugă democrația. Au perceput-o ca pe o încurajare pentru promovarea în continuare a ideologiilor legionare, antisemitismului. Sunt convins că nu aceasta a fost intenția dumneavoastră, dar așa arată realitatea comunității evreiești. Cuvintele sunt mult mai puternice decât armele”, a subliniat deputatul.

„Nu pot să nu mă întreb dacă un supraviețuitor al Holocaustului ar sta în fața noastră, dacă ar putea cineva să se uite în ochii lui și să îi spună că au existat legionari și naziști buni, legionari și naziști răi. Nu cred”, a conchis Vexler.

Dan a declarat că va retrimite în Parlament „Legea Vexler”, după ce Curtea Constituţională va publica motivarea deciziei prin care a hotărât că actul normativ este conform legii fundamentale.

„Legat de legea iniţiată de domnul Vexler, în primul rând completează o lege care există, e în vigoare. În al doilea rând, eu am atacat-o la Curtea Constituţională, cerând Curţii Constituţionale să constate că aproximativ jumătate din articolele din această completare sunt neconstituţionale, opinie pe care o am în continuare, chiar dacă CCR a spus altceva”, a declarat Dan în luna iulie.

