Prima reacție a lui Nicușor Dan, după discuțiile dintre Trump și Putin. „Să oprească acest război ilegal”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 16 August 2025, ora 19:24
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski FOTO X/@NicusorDanRO

Președintele Nicușor Dan a transmis sâmbătă seară, 16 august, că reuniunea din Alaska a fost o primă etapă pentru a începe negocierile de pace, iar poziția noastră ca țară a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei și a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială.

El mai arată că Ucraina trebuie să își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto. Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță, spune șeful statului.

”Reuniunea din Alaska a fost o primă etapă pentru a începe negocierile de pace. Eforturile în această direcție ale Președintelui Donald Trump sunt menite să oprească acest război ilegal și să pregătească drumul spre o pace justă și durabilă. Aceste negocieri trebuie să țină cont de interesele Ucrainei, dar și ale europenilor. Ucraina trebuie să își decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto”, subliniază președintele Nicușor Dan, într-o postare pe platforma X.

Șeful statului arată că, de aceea, este important că Președintele Zelenski se va duce la Washington pentru a discuta cu Președintele Trump despre pașii următori.

”Pentru Ucraina este, de asemenea, esențial ca Președintele Donald Trump să pună presiune asupra Rusiei pentru a continua negocierile. Sprijinim eforturile sale de a organiza un summit trilateral, cu sprijin european. Rusia trebuie să se angajeze clar pe calea păcii, iar atacurile asupra civililor și infrastructurii civile trebuie să înceteze”, menționează președintele.

Nicușor Dan mai afirmă în mesaj că ”poziția noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei și a principiilor legate de suveranitate și integritate teritorială și ajungerea la o încetare necondiționată a ostilităților”.

”Frontierele internaționale nu trebuie schimbate prin forță. În cadrul Coaliției de Voință am discutat despre asigurarea garanțiilor de securitate necesare, iar implicarea SUA anunțată de Președintele Donald Trump este salutară și totodată determinantă în procesul de pace. Pentru noi rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonării strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare”, menționează președintele Nicușor Dan.

Summitul din Alaska dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, care nu a dus la o înțelegere imediată privind războiul din Ucraina, a provocat reacții pe plan internațional, mulți lideri reafirmându-și sprijinul pentru Kiev și necesitatea menținerii presiunii asupra Moscovei, transmite Reuters.

Mai mulți lideri europeni au promis sâmbătă, printr-o declarație comună, că vor continua să sprijine Ucraina și să mențină presiunea asupra Rusiei până la încheierea războiului, în urma summitului din Alaska dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, transmite Reuters.

