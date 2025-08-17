Nicușor Dan participă astăzi la o întâlnire crucială a aliaților Ucrainei. La ce oră vor avea discuțiile

Aliaţii Ucrainei organizează, duminică, o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, relatează AFP. La videoconferinţă va participa şi preşedintele României, Nicuşor Dan.

Înaintea deplasării lui Zelenski la Washington, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi cancelarul german Friedrich Merz vor organiza duminică, la ora 13:00 GMT (16.00 - ora României), o videoconferinţă cu „coaliţia voinţei”, din care fac parte majoritatea ţărilor europene importante, UE, NATO şi ţări non-europene precum Canada.

Summitul din Alaska, care ar fi trebuit să fie crucial pentru Ucraina şi Europa, i-a oferit preşedintelui rus o revenire spectaculoasă pe scena internaţională, fără a duce la o pauză a ostilităţilor, cu atât mai puţin la noi sancţiuni împotriva Rusiei.

Preşedintele american susţine chiar o propunere rusă de consolidare a prezenţei sale în estul Ucrainei, a declarat pentru AFP un oficial familiarizat cu schimburile telefonice dintre Donald Trump şi liderii europeni.

Potrivit acestei surse anonime, preşedintele rus „cere de fapt Ucrainei să părăsească Donbass”, cedând astfel regiunile Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei. El propune, de asemenea, îngheţarea frontului în regiunile Herson şi Zaporijjie (sud).

Volodimir Zelenski respinge concesiile teritoriale

La câteva luni după ce şi-a lansat invazia în Ucraina, Rusia a proclamat anexarea acestor patru regiuni ucrainene în septembrie 2022, chiar dacă trupele sale nu le controlează încă pe toate.

Volodimir Zelenski, care a respins până acum orice concesie teritorială, susţinând că are mâinile legate de Constituţia ucraineană, va fi primit luni după-amiază de Donald Trump în Biroul Oval al Casei Albe.

Declarându-se „recunoscător pentru invitaţie”, preşedintele ucrainean a avertizat sâmbătă seara că refuzul Moscovei de a înceta focul ar „complica situaţia”.

